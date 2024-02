Puljak ukida radno mjesto Maje Đerek s kojom se spori na Službeničkom sudu

Danas se nakon dva mjeseca ponovno sastaje splitsko Gradsko vijeće. Među 22 točke dnevnog reda, zanimljiv je novi preustroj gradske vlasti, iako su splitski gradonačelnik Ivica Puljak i njegov Centar već preustrojili službe u Banovini. HDZ je održao presicu prije početka sjednice i ukazao kako je riječ o ukidanju radnog mjesta na kojem je bila Maja Đerek s kojom je gradska vlast na sudu..

- Kad je donosio zadnji reustroj gradske uprave 2022. godine Puljak nas je uvjeravao da je takav reustroj idealan i najbolji u povijesti, misleći da ga je prilagodio svima koje je htio zbrinuti u gradsku upravu. Iznenada mu je planove poremetila Maja Đerek, pa sada predlaže novi preustroj s ciljem da onemogući Đerek eventualni povratak u Banovinu, kojeg se boji po završetku postupka koji je u tijeku - poručio je Šuta.

Zanimljiv je i pismeni odgovor gradonačelnika na vijećničko pitanje Tihomira Galića, Mostovog vijećnika u Splitskom gradskom vijeću, o gradnji stanova za priuštivi najam koje je Puljak u predizbornoj kampanji obećao graditi.

"Činjenica da je stranka MOST dva puta dovela HDZ na vlast na državnoj razini. Za period kada je MOST podržavao gradsku vlast predvođenu strankom Centar zahvaljujem gradskim vijećnicima Ivani Ljulj, Ivici Grkoviću i Josipu Markotiću". Ovo je cijeli odgovor iako je u pitanju navedeno kako ga mali neka mu ne piše "Most je doveo HDZ na vlast" kao što je ranije radio.

