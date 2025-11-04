Pučka pravobraniteljica oštro: 'Sinoćnji izgred u Splitu je apsolutno neprihvatljiv'

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter izjavila je u u utorak da je sinoćnji izgred u Splitu apsolutno neprihvatljiv i da je potreban iznimno snažan odgovor jer je to kulminacija onoga što se predugo dopušta i rezultat propusta da se ranije ozbiljno osude te pojave. Ne smije biti poslana poruka da će se ubuduće bojati ljudi koji organiziraju skupove koji se tiču tema koje nekima nisu prihvatljive ili da će ih morati čuvati policija, naglasila je Einwalter prigodom sudjelovanja na konferenciji "Zajedničkim naporima prema boljoj zaštiti prava na čist, zdrav i održiv okoliš".

Snimke koje smo vidjeli jučer mene zapravo straše i zapitam se gdje mi to živimo i u kojoj smo godini, rekla je pučka pravobraniteljica. Splitska policija traga za mlađim osobama koje su u ponedjeljak prekinule program Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu. Te su osobe bile u crnoj odjeći i u kapuljačama, a netko od njih rekao je da se program ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara te su uzvikivali 'Za dom spremni'.