Oglasili se Thompsonovi odvjetnici o rušenju njegovih objekata u Čavoglavama: Evo što su poručili

Povodom naloga Državnog inspektorata za uklanjanje objekata izgrađenih u Čavoglavama, oglasilo se odvjetničko društvo Višić & Višić, koje zastupa Marka Perkovića Thompsona. Priopćenje odvjetničkog društva Višić & Višić prenosimo u cijelosti:

"Poštovani, u svojstvu punomoćnika gospodina Marka Perkovića - Thompsona, a temeljem izdane punomoći, Odvjetničko društvo Višić & Višić ovim putem se obraća javnosti. Tema obraćanja su objekti izgrađeni u Čavoglavama za koje je Državni inspektorat donio nalog za uklanjanje. Obzirom da je danas prošao rok za postupanje po rješenju, a da se objekti još uvijek nalaze na istom mjestu, za pretpostaviti je kako će određeni mediji tu činjenicu iskoristiti da bi još jednom prikazali našu stranku u negativnom kontekstu. Iz navedenog razloga prenosimo stvarno činjenično stanje.

Protiv rješenja Državnog inspektorata je podnesena tužba po kojoj se vodi upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu. Kako zakon ne dozvoljava žalbu protiv rješenja, ovo je jedina mogućnost da neko drugo državno tijelo provjeri rad Državnog inspektorata i utvrdi je li prije donošenja rješenja postupljeno u skladu sa zakonskim odredbama, te jesu li u obzir uzete sve činjenice i okolnosti.

Razloge zbog kojih bi trebalo poništiti rješenje Državnog inspektorata ovo odvjetničko društvo kao punomoćnik Marka Perkovića iznijelo je u upravnom sporu. Budući je spor u tijeku i još nije donesena konačna odluka, razloge nećemo iznositi u javnost da ne bi utjecali na rad suda. Ono što se može javnosti pojasniti, jest činjenica da iako žalba ne odgađa izvršenje rješenja, postoje razumna zakonska rješenja koja omogućavaju da se predmetni objekti zadrže u prostoru sve dok se ne donese pravomoćna odluka u upravnom sporu.

U tom kontekstu, a sukladno odredbama čl. 42. st. 2. Zakona o upravnim sporovima, predloženo je Upravnom sudu u Splitu da donese rješenje kojim se odlučuje da tužba ima odgodni učinak u odnosu na inspekcijsko rješenje. Pored činjenice da se rješenje Državnog inspektorata može poništiti u upravnom sporu, postoji još jedna zakonska mogućnost da se objekti zadrže u prostoru. Marko Perković je prije zaprimanja rješenje Državnog inspektorata, već bio podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

Kako se predmetni objekti nalaze unutar građevinskog područja naselja sukladno važećem prostornom planu uređenja, a dozvoljena je gradnja objekata namjene i dimenzija kao što su objekti koji su predmet inspekcijskog postupka, realna je mogućnost ishođenja građevinske dozvole za iste. Sukladno navedenom i odredbama čl. 81. st. 1. Zakona o državnom inspektoratu, s u svezi čl. 140. st.1. Zakona o općem upravnom postupku, Državnom inspektoratu je predloženo donošenje rješenje kojim se određuje odgodni učinak u odnosu na inspekcijsko rješenje, sve do pravomoćnog okončanja postupka ishođenja građevinske dozvole.

U oba slučaja razlog za odgodu izvršenja postoji ako se ne ugrožava javni interes, a osoba koja traži odgodu bi mogla zbog provedbe rješenja pretrpjeti teško nadoknadivu štetu. Stoga bi pravno i životno razumno bilo odgoditi izvršenje inspekcijskog rješenja jer se time ne ugrožava ničiji interes, a posebno javni, budući postojeći objekti nikoga i ništa ne ugrožavaju, a izgrađeni su u građevinskom području i dozvoljeni važećim prostornim planom uređenja.

S druge pak strane, uklanjanjem objekata nastaje teško nadoknadiva šteta našoj stranci, jer bi se u tom slučaju uklonili objekti koji se nisu morali ukloniti. Iako nismo imali namjeru obavještavati javnost o presudi Županijskog suda u Sisku poslovni broj Gž-569/2025-2 od dana 13. veljače 2026.g., kojom je još jednom potvrđeno da je već više puta spominjana terasa vlasništvo Marka Perkovića, u obranu njegove pravne legitimnosti prenosimo slijedeće.

Dana 13. veljače 2026.g. donesena je još jedna u nizu sudskih odluka kojom je obitelj Miodrag izgubila spor protiv Marka Perkovića i to u sudskom postupku u kojem su tužbom tražili da se ponište ugovori kojima su naša stranka i njegovi pravni prednici stekli pravo vlasništva nad terasom. Iz obrazloženja presude izdvajamo samo ovaj bitan dio:

„30. Imajući stoga na umu prethodno utvrđenje da se u konkretnom slučaju ne radi o otuđenju ravnog krova kao zajedničkog dijela zgrade, to se neosnovanim ukazuje i pozivanje tužitelja na sudsku praksu iz odluke Županijskog suda u Zagrebu, poslovni broj Gž-1234/2015 od 15. ožujka 2016…“

Upravo na način na koji je dokazao legalnost i zakonito vlasništvo nad terasom, Marko Perković svim dostupnim pravnim sredstvima koja ima na raspolaganju u Republici Hrvatskoj nastojati će dokazati legalnost objekata izgrađenih u Čavoglavama. Ukoliko to ne dokaže, jednako tako će legalno postupiti u skladu s rješenjem Državnom inspektorata, ali naravno tek kada se iscrpe sva dopuštena pravna sredstva, što bi učinio svaki savjestan građanin Republike Hrvatske koji je upoznat sa svojim pravima.

S poštovanjem! Odvjetnik Marko Višić i odvjetnica Iva Višić", stoji u priopćenju.