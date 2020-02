Prvi Hrvat s koronavirusom: Nemam više temperaturu, osjećam se dobro

Prvi Hrvat zaražen koronavirusom danas se osjeća dobro i nema povišenu tjelesnu temperaturu.

– Inače nisam ni imao neku visoku. Nije mi prelazila 38 stupnjeva. Dobro se osjećam, bolje nego kad sam prije znao biti prehlađen. Brat još ima temperaturu, no on kaska za mnom nekih dva dana pa je to i očekivano – ispričao je on iz karantene u bolnici "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu za 24 sata.

Kaže kako se nije uplašio koronavirusa jer se osjećao dobro.

– Iskreno, cijelo vrijeme sam se osjećao prilično dobro i nisam se bojao ni u jednom trenutku. Nisam paničario ni razmišljao kao "auu, pa ljudi umiru od toga" jer jednostavno nisam bio loše. Nisam imao niti imam ikakve respiratorne probleme, ne kašljem, ne boli me grlo, pluća su mi čista. No brinuo sam se za mamu, bake, djedove, kolege u firmi – rekao je.

Demantirao je neke navode da ga je prva pregledala majka njegove djevojke koja je liječnica.

– To nije istina. Majka djevojke jest doktorica, no nisam je vidio, niti me ona pregledavala niti ima simptome – rekao je.

Njegova djevojka koja je bila s njim u Milanu dva puta je testirana i ona nema koronavirus.

– Ona nema simptome ni temperaturu, osim što joj se malo bila dignula od stresa kad sam joj javio da sam zaražen – kaže.

Šala na njegov račun ne nedostaje.

– O da, dosjetljivi su svi, smislili su nebrojeno viceva. Jedni mi pišu da mora da sam nešto gadno zaribao kada nisam uspio curu zaraziti. Drugi kažu da je kriv Dinamo, jer da nije primio dva gola od Šahtara, ja ne bih završio u Milanu... Ma ima toga – dodao je.

