U Zagreb sletio privatni avion iz Lombardije: 'Putnike nitko nije pregledao jer su rekli da su dobro'

U ponedjeljak u poslijepodnevnim satima u zagrebačku zračnu luku sletio je privatni avion iz Lombardije, talijanske regije koja je uz susjednu regiju Veneto žarište zaraze koronavirusa u Europi. U njemu je bilo sedam ljudi, a od izvora iz zračne luke doznali smo kako se radi o visokopozicioniranim predstavnicima tvrtke Calzedonia koji su zbog potrebe posla trebali doći u predstavništvo tvrtke u Hrvatskoj.

Kako doznaje Večernji list, avion je primarno trebao sletjeti u varaždinsku zračnu luku budući da je predstavništvo tvrtke smješteno u Jalžabetu. No, posadi je u posljednji trenutak to onemogućeno zbog nedostatka epidemiologa, sanitarnih inspektora i ostalih zdravstvenih djelatnika na području Varaždina koji su trebali pregledati putnike zbog sumnje na koronavirus.

"Mi smo postupali po obavijesti granične policije. Rečeno nam je da iz Lombardije stiže privatni zrakoplov i da je putnike potrebno podvrgnuti pregledu epidemiološke službe. Međutim, kako u Varaždinu u tom trenutku nije bilo stručnog osoblja koje bi to učinilo, zrakoplov smo preusmjerili u Zagreb", kazali su nam iz Zračne luke u Varaždinu.

U Zagrebu su spomenute putnike uistinu dočekali epidemiolozi u zaštitnim odijelima, ali nisu ih testirali niti im ograničili kretanje u Hrvatskoj iako je to trebalo biti napravljeno prema uputama Ministarstva zdravstva budući da je riječ o putnicima sa sjevera Italije, gdje je koronavirus do srijede ujutro odnio 12 života.

"Epidemiolozi su putnike postrojili pred avionom i samo su im pregledali putovnice i osobne iskaznice. Nakon toga su ih pustili da se slobodno kreću Zagrebom i Hrvatskom, a nitko ne zna jesu li prenositelji koronavirusa iako su na prvi pogled djelovali normalno i zdravo. Napomenuo bih i to kako putnici nisu imali zaštitne maske, ali su one dodijeljene djelatnicima na aerodromu nakon što se saznalo da stiže avion iz Italije. Zbilja mi nije jasno kako je moguće tako olako pristupati s vrlo opasnim virusom. Izgleda da je jedini kriterij za izolaciju kad netko usmeno priopći da se ne osjeća dobro. Nikoga nije briga što je osoba koja se tobože osjeća dobro samo nekoliko sati ranije boravila u geografskom žarištu virusa", ispričao je za Večernji list jedan djelatnik zračne luke koji se baš u to vrijeme našao na poslu.

Zbog toga smo se obratili i Državnom inspektoratu u čijoj je nadležnosti sanitarna inspekcija. Upitali smo ih kako je moguće da se dogodio takav propust. Oni su nam kazali kako je istina da putnici nisu na licu mjesta detaljno pregledani jer su se osjećali dobro i "nisu pokazivali simptome", već su putnike stavili pod zdravstveni nadzor od 14 dana, a nakon čega bi epidemiološka služba trebala odlučiti treba li im ograničiti kretanje u Hrvatskoj.

"Dana 24. veljače 2020. godine granična sanitarna inspekcija DIRH-a zaprimila je poziv granične policije o prispijeću privatnog aviona i putnika iz Italije u zagrebačku zračnu luku. Navedeni prilikom dolaska u RH nisu imali nikakve smetnje niti simptome te je sedam osoba stavljeno pod zdravstveni nadzor koji traje 14 dana i upućeni su u Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, dok je pilot ispunio informacijski upitnik jer se odmah vraćao u Italiju", kazali su nam iz Državnog inspektorata.

Iz Calzedonije su nam također potvrdili da njihove ljude po slijetanju u Zagreb epidemiolozi i zdravstveni djelatnici nisu pregledavali niti testirali već su ih samo ispitali.

"Svi talijanski kolege koji su doputovali na zagrebački aerodrom u ponedjeljak su registrirani i ispitani od hrvatskih vlasti", kazali su iz službe za odnose s javnošću dodavši kako, za sada, nitko od njihovih talijanskih kolega ne pokazuje znakove bolesti.

Istaknuli su i to kako su im kolege pozvani od institucija na poštovanje određenih procedura te na dnevnoj bazi trebaju javljati svoje zdravstveno stanje.

