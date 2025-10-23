Propao nekad najveći njemački proizvođač kuhinja: Bez posla ostalo 1400 radnika

Više od 1400 radnih mjesta izgubljeno je zbog stečaja nekad najvećeg njemačkog proizvođača kuhinja. Već mjesecima Njemačku pogađa val stečajeva, a posebno teško pogođena je savezna zemlja Baden-Württemberg. Kod nekada najvećeg proizvođača kuhinja u Njemačkoj - Alno AG, sa sjedištem u Pfullendorfu - postupak stečaja koji je započeo 2017. nije prošao bez problema. Zbog toga se godinama vodila istraga protiv bivših članova uprave. No, Okružni sud Stuttgart sada je obustavio postupak, piše Fenix magazin.

Tvrtka Alno AG, koja potječe iz stolarske radionice osnovane 1927., u svom je vrhuncu zapošljavala oko 2.100 zaposlenika. Godine 2017., tvrtka je najprije podnijela zahtjev za stečajem uz vlastitu upravu, ali je nekoliko mjeseci kasnije zatražila njegovo ukidanje te iste godine potpuno obustavila poslovanje. Na temelju stečajne mase i dijela zaposlenika osnovana je nova tvrtka Neue Alno GmbH, koja je 2021. također proglasila stečaj i kasnije bila likvidirana.

Nakon stečaja i likvidacije, protiv bivšeg direktora Maxa Müllera i bivše financijske direktorice Ipek Demirtas pokrenuta je istraga. Na teret im se stavljalo namjerno odgađanje stečaja, kreditna prijevara i zloupotreba povjerenja. Stečajem Neue Alno GmbH izgubljeno je više od 1.400 radnih mjesta, a vjerovnici su prijavili potraživanja u visini od 1,7 milijardi eura.

U priopćenju suda potvrđena je obustava postupka protiv bivših članova uprave. Pritom, nije razjašnjeno što je točno dovelo do takvog razvoja događaja. Postupak je obustavljen uz uplatu 40.000 eura od strane Maxa Müllera i 17.500 eura od strane Ipek Demirtas.