Prometna na zagrebačkoj obilaznici: Auto završio na krovu, vozi se usporeno

U popodnevnim satima ponedjeljka došlo je do ozbiljne prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3), izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). Nesreća se dogodila na 39. kilometru zagrebačke obilaznice, prije čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca, a u njoj je automobil završio na krovu. Nesreća je uzrokovala prometne probleme. Promet se odvija usporeno, a vozila se koriste samo jednim prometnim trakom.

Na čvoru 5b - KOSNICA također je primijećen predmet na kolniku, što dodatno otežava promet u smjeru Lipovca. Vozači su upozoreni na smanjenje brzine, ograničeno na 60 km/h zbog sigurnosti na cesti. Predmet na kolniku primijećen je i na autocesti A3 Bregana-Lipovac između 216. i 219. km u smjeru Bregane.

HAK je izvijestio da su za sve skupine vozila otvorene sljedeće prometnice: autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići; autocesta A6 Rijeka-Zagreb; državna cesta DC1 Karlovac-Knin-Split; Jadranska magistrala (DC8); Krčki most; Paški most i Most dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku.

Unatoč otvorenim prometnicama, HAK upozorava da su kolnici mjestimice vlažni i skliski, s mogućim odronima. Vozači su pozvani na oprez i pridržavanje prometnih propisa kako bi izbjegli dodatne incidente.

