Produljen rok za micanje broda 'Moby Drea'

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odlučilo je djelomično udovoljiti zahtjevu vlasnika broda "Moby Drea" te mu odobrilo dodatnih 15 dana za uklanjanje broda iz brodogradilišta Brodosplit i teritorijalnih voda Republike Hrvatske.

Podsjetimo, brod "Moby Drea" morao je biti uklonjen iz hrvatskih voda prema rješenju Ministarstva od 11. kolovoza 2025. godine, a prvotni rok za njegov odlazak bio je samo sedam dana. Vlasnik broda, talijanska tvrtka Med Fuel S.r.l., tražio je produljenje roka za 30 dana, navodeći da ga nije moguće realizirati u zadanom roku zbog složenih tehničkih i logističkih zahtjeva.

U svom zahtjevu vlasnik broda pojašnjava da su odmah po primitku rješenja obustavljeni svi radovi na brodu, uključujući i uklanjanje azbestnih ploča. Ističu da su svi napori usmjereni na pripremu broda za siguran i zakonit odlazak, ali da je za to potrebno izvesti niz pripremnih radnji. Među njima su dovođenje broda u stanje prikladno za plovidbu, osiguranje generatora i kritičnih sustava, priprema posade za sigurno isplovljavanje te ugovaranje osiguranja za tegljenje, uključujući osiguranje od onečišćenja, sudara i uklanjanja podrtine.

Također, vlasnik broda navodi da je potrebno angažirati ovlaštenog inspektora te dobiti certifikaciju od Klasifikacijskog društva i nadležnih tijela kako bi se ispunili uvjeti Republike Italije. Organizacija asistencije tegljača koji udovoljavaju svim propisanim zahtjevima dodatno produljuje pripreme za odlazak broda.

Ministarstvo je, analizirajući dostavljene informacije, donijelo novo rješenje kojim nalaže Brodosplitu da u dodatnom roku od 15 dana ukloni brod iz luke posebne namjene, a vlasniku, Med Fuel S.r.l., da u istom roku brod ukloni i napusti teritorijalno more RH. Također, Brodosplitu je zabranjeno izvođenje bilo kakvih radova na uklanjanju azbestnih ploča. U Ministarstvu ističu da će, u slučaju neizvršavanja rješenja, Republika Hrvatska poduzeti sve zakonom propisane mjere kako bi osigurala provedbu naloženih obveza.

Brod "Moby Drea", poznat po svojoj složenoj konstrukciji i prisutnosti azbesta, posljednjih godina izaziva probleme zbog zastoja u održavanju i pripremi za daljnju plovidbu. Novi rok od 15 dana daje vlasniku dodatno vrijeme da osigura sve potrebne tehničke uvjete i zakonske procedure prije konačnog isplovljavanja.