Kupili karte za let pa ostali u čudu kada su vidjeli gdje moraju sjediti

Kada je obitelj Taylor stigla na aerodrom u Menorci, kako bi se vratila u Birmingham, nije ni sumnjala da će čitav let morati provesti sjedeći na podu. Obitelj koja se vraćala kući dobila je sjedala 41 D, E i F, da bi se koncem ispostavilo kako su ta sjedala nepostojeća, prenosi Metro.

Zračna linija kojom su letjeli bila je TUI, koja je kasnije rekla kako se dogodila promjena u posljednjem trenutku koju nisu mogli predvidjeti. S obzirom na to da je bilo jedno mjesto slobodno u avionu, ponudili su ga djevojčici (10) iz obitelji, koja je to odbila budući da nije htjela sjediti s nepoznatim ljudima. Iz TUI agencije su rekli kako su ponudili povrat novca obitelji, kao i dodatan novčani iznos kao naknadu štete, no iz Uprave za civilno zrakoplovstvo poručili su kako putnici ne smiju biti izvan svojih sjedala u nijednoj fazi leta, pod bilo kakvim okolnostima.

