Procurile poruke: Čelni ljudi Domovinskog pokreta pripremaju konačni obračun sa Škorom

Nesmiljeni rat unutar Domovinskog pokreta nastao neopozivom Facebook ostavkom Miroslava Škore 20. srpnja, kako se čini, tek ulazi u odlučujuću fazu. Može se to zaključiti iz dijela prepiske članova Predsjedništva Domovinskog pokreta s njihove Viber grupe, do koje je došao Telegram. Pravi obračun sa Škorom, sudeći po tome, kreće od ponedjeljka.

Naime, u petak popodne, vodila se žustra Viber prepiska članova Predsjedništva Domovinskog pokreta koju je započeo Igor Peternel, poslavši faksimil odluke o razrješenju s mjesta Škorinog predstojnika kabineta u Hrvatskom saboru.

"Upravo sam dobio obavijest da me skinuo iz Sabora bez ikakve prethodne obavijesti! Toliko o njegovoj brizi za familije”, jadao se Peternel drugim članovima Predsjedništva na njihovoj Viber grupi. Mario Radić, koji sada zamjenjuje Škoru na mjestu predsjednika Domovinskog pokreta, znakovito je odgovorio: ”Bar nam je pokazao kako bi on to. Tako ćemo i mi.”

U nastavku prepiske, komentirajući Radićevu poruku, Daniel Spajić, saborski zastupnik DP-a, kaže: ”Poznat je po tome…”, misleći na Škorine metode postupanja prema suradnicima. U prepisku se potom uključuje članica Predsjedništva, Zorica Gregurić: ”Vrijeme je da se argumentirano i pametno skine s trona žrtve. Do sada smo doista radili kardinalne greške”.

No, najzanimljivije je, svakako, u dijelu prepiske kojom raspolažemo, poruka vrlo utjecajnog člana Domovinskog pokreta, vukovarskog branitelja Stipe Mlinarića Ćipe kojeg se spominje i kao jednog od mogućih nasljednika Miroslava Škore na čelu Domovinskog pokreta: ”Moramo od ponedjeljka stvari preuzeti pod svoju kontrolu”, napisao je Mlinarić.