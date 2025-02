Procurila snimka Trudeaua, otkrio što stvarno misli o Trumpovoj ludoj ideji: 'Točno znaju što sve imamo'

Sve neugodniji i čudniji odnosi Amerike i Kanade upravo su dobili još jedan nezgodan nastavak. Kanadski premijer u odlasku Justin Trudeau snimljen je dok govori što zapravo misli o ideji Donalda Trumpa da Kanada postane 51. američka savezna država, javlja CNN. Tijekom zatvorenog sastanka s poslovnim liderima, kanadski premijer Justin Trudeau izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog Trumpovih prijetnji o preuzimanju Kanade, navodeći kao glavni razlog kanadsko rudno bogatstvo. The New York Times podsjeća da je američki predsjednik Donald Trump višekratno izjavio kako želi Kanadu pripojiti SAD-u kao 51. saveznu državu. Trudeau je u petak prvi put javno reagirao na te izjave, naglasivši da ih ne smatra šalom već ozbiljnom prijetnjom koju Kanada mora ozbiljno shvatiti. Na skupu u Torontu, Trudeau je izrazio uvjerenje da Trumpova administracija dobro poznaje kanadske zalihe ključnih minerala, što bi mogao biti motiv za stalne izjave o pripajanju, prenijeli su prisutni. "Vrlo dobro su upoznati s našim resursima i žele ih iskoristiti", istaknuo je kanadski premijer. Unatoč zatvorenoj prirodi skupa, The Toronto Star i CBC uspjeli su zabilježiti Trudeauove izjave.

Posljednjih tjedana Trump učestalo spominje pripajanje Kanade. Nedavno je zaprijetio uvođenjem 25-postotnih carina na uvoz iz Kanade i Meksika, no obje su zemlje ispregovarale mjesec dana odgode u zamjenu za pojačani nadzor granica. Trump opravdava carinske mjere borbom protiv krijumčarenja fentanila, opioida koji uzrokuje brojne smrtne slučajeve u SAD-u. Kanada posjeduje značajne zalihe minerala, uključujući litij, kobalt i nikal - među 31 mineralom ključnim za proizvodnju baterija električnih vozila, solarnih panela i poluvodiča. Ovi resursi čine temelj kanadske strategije za vodeću ulogu u tranziciji s fosilnih goriva. Kanadski ministar industrije François-Philippe Champagne naglašava duboku integriranost američke i kanadske industrije, ističući ovisnost američkog gospodarstva o Kanadi.

Prema analizi CNN-a, Trump je u svega dva tjedna svog mandata doveo američke saveznike u nezavidan položaj. Tijekom tog razdoblja, zapadni saveznici su uglavnom suzdržano reagirali: na najavu okupacije Grenlanda odgovorili su umjereno, no prijedlog o raseljavanju Palestinaca iz Gaze radi izgradnje "bliskoistočne rivijere" te ideja o sankcioniranju Međunarodnog kaznenog suda izazvali su jednoglasnu osudu. Jon B. Alterman, nekadašnji dužnosnik State Departmenta i trenutni voditelj Bliskoistočnog programa u Centru za strateške i međunarodne studije u Washingtonu, ističe da su svi zatečeni i nisu mogli predvidjeti ovakav razvoj događaja. CNN navodi da su zapadne zemlje bile na oprezu zbog Trumpove nepredvidljivosti u Bijeloj kući, te su se bolje pripremile za njegov drugi mandat nego za prvi. Očekivale su ovakav izazov, zaključuje američka televizijska mreža.

Predviđanje Trumpovih poteza izuzetno je izazovno, ističe Eric Nelson za CNN, nekadašnji Trumpov veleposlanik u BiH i bivši pomoćnik direktora Marshallova centra u Münchenu. Poznavatelji Trumpovog mentaliteta sugeriraju da bi lansiranje kontroverznih ideja moglo biti taktika za poticanje saveznika na kreativnija rješenja. "Trump uživa u stvaranju napetosti", napominje Nelson. Cilj je šokirati, provocirati i motivirati. Nathan Sales, bivši Trumpov protuteroristički koordinator, podsjeća da smo svjedočili sličnim Trumpovim potezima i ranije, opisujući to kao svojevrsnu pregovaračku vještinu. Ideja o Gazi kao turističkom odredištu vjerojatno nije posljednji geopolitički izazov koji Trump postavlja Europi. Pitanje Ukrajine ostaje otvoreno, s obzirom na Trumpov raniji prijedlog o ustupanju ukrajinskog teritorija Rusiji. Očekuje se da će Münchensku sigurnosnu konferenciju idućeg tjedna posjetiti ključni članovi Trumpovog tima, uključujući državnog tajnika Marca Rubija, potpredsjednika JD-ja Vancea i izaslanika za Rusiju i Ukrajinu Keitha Kellogga.