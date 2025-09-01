Proces Mamić iz klupe sudnice: Suzana Lepan Štefančić u novoj knjizi razotkriva slučaj koji je oborio nogomet i pravosuđe

Dugogodišnja novinarka Večernjeg lista Suzana Lepan Štefančić jedina je od prvog dana u cijelosti pratila suđenje Zdravku Mamiću i ekipi na Županijskom sudu u Osijeku. Ona je sve to sabrala u knjigu "Časni suče, znamo se - Proces Mamić iz klupe sudnice: slučaj koji je oborio nogomet i pravosuđe" u nakladi Despot infinitusa koja će biti predstavljena u četvrtak, 4. rujna, s početkom u 18 sati, u Velikoj dvorani zagrebačkog Novinarskog doma (Perkovčeva 2). O knjizi će govoriti nakladnik Zvonimir Despot, glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, urednik knjige Mladen Miletić i autorica Suzana Lepan Štefančić.

Urednik knjige i Večernjakov sportski novinar Mladen Miletić napisao je predgovor u kojemu je zaključio da pred čitateljima "nije knjiga koja će osuditi Mamića, jer su to presudama već učinili svi sudovi, od osječkog do onog posljednjeg, međunarodnog za ljudska prava", i "još manje je to knjiga koja bi ga branila, jer za to je imao nekoliko odvjetničkih timova, ili rehabilitirala Mamića, što bi tek bilo deplasirano", već da je ova knjiga "napisana da činjenično vjerno, kroz dokumente i iskaze svjedoka, prikaže kako je to zapravo bilo. I u tom je smislu vrijedan dokument jednog vremena".

I onda je dodao o autorici: "Koliko Zdravko Mamić, vidjet ćemo i zašto, nije imao sreće što su mu suđenja izmještena iz Zagreba u Osijek, toliko je po čitatelje Večernjeg lista sretna okolnost bila što je taj iscrpljujući proces dopao osječkoj novinarki Suzani Lepan Štefančić kroz čije su vrijedne reporterske ruke prošle na stotine sudskih procesa. Pohodeći ročišta te pedantno i marljivo bilježeći iskaze, Suzana je iz klupe čuvene sudnice koja pamti i ratne zločince i čuvene drumske razbojnike, prikupila impozantnu građu pretvorivši je u štivo u kojem svako poglavlje u nekom trenutku skida sa sebe veo suhoparnog pravosudnog dokumentarizma i postaje često napeta, na trenutke čak i zabavna priča, dio slagalice jednog od najsloženijih i najkontroverznijih procesa u povijesti hrvatskog pravosuđa. Kroz cijeli se slučaj i osječke hodnike kao sjenke provlače zaboravni svjedoci, nogometni asovi zapetljani u kontradiktornosti vlastitih iskaza, sumnjivi poreznici, nemoralni suci i mnogi drugi, zapleteni i upleteni u priču kojoj se ni nakon zaokruženog desetljeća trajanja procesa ne nazire kraja. I u kojoj je potpuno nevinih zapravo – vrlo malo".