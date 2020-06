Prkačin oštro demantirao medijske napise: Plenković i HDZ neće dobiti naš glas

Ante Prkačin, kandidat Domovinskog pokreta na predstojećim izborima za Hrvatski sabor, odlučio je demantirati medijska nagađanja po kojima je podržao ideju da gospodin Andrej Plenković bude predsjednik Vlade uz podršku Domovinskog pokreta.

- U svezi s pogrešnim interpretacijama i vađenjem iz konteksta moje izjave o sadašnjem premijeru Andreju Plenkoviću, istina je da sam, na samom početku emisije na N1 televiziji, rekao da je moja želja bila da HDZ natjera Andreja Plenkovića da presvuče svoj globalistički dres i da više ne vodi pogrešnu politiku koja znači gubitak suvereniteta i pustošenje Hrvatske, a vodi je sadašnja HDZ-ova Vlada. Taj moj zahtjev znači radikalnu promjenu dosadašnje politike, rekao je.

- Drugim riječima, vojnički kazano, poslao sam jasnu poruku i namjernu provokaciju svojim prijateljima u HDZ-u i svim dosadašnjim glasačima HDZ-a kao odgovor na pitanje zašto Andrej Plenković ne može i ne smije ponovo biti premijer. Ironično sam im poručio da bih ja, kada bi oni inzistirali na Andreju Plenkoviću kao premijeru, to prihvatio, jer bih, kao i svi hrvatski građani i birači morao prihvatiti da ovakav, lažni HDZ inzistira na nastavku sasvim pogrešne politike koju je vodio Andrej Plenković.

- Ono što nikako nisam rekao je da bih u Hrvatskom saboru glasao za takvog premijera. Upravo suprotno - naš glas, glas Domovinskog pokreta i moj glas - Andrej Plenković neće dobiti! I ne samo to, tom sam izjavom htio do kraja razotkriti, ako to nekome još nije jasno, da je ovaj Plenkovićev HDZ zapravo lažni HDZ koji na izborima u prvi plan na listama gura desne i nacionalne kandidate kao smokvino lišće, a u slučaju očuvanja vlasti bi, kao i dosada, vodio lijevu, globalističku politiku. Mi kao Domovinski pokret to nećemo dopustiti“ izjavio je Ante Prkačin oštro demantirajući medijske napise, stoji u priopćenju.