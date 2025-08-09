Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
HRVATSKA BI TREBALA POKAZIVATI DA IMA I MORALA

Priznanje palestinske države ne bi značilo da se Hrvatska udaljava od Izraela

storyeditor/2025-08-06/izrael-2.jpg
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Autor
Mirko Galić
09.08.2025.
u 09:47

“Priznati palestinsku državu nije laka odluka; ne priznati je još je teža.”

Priznati ili ne priznati palestinsku državu, postaje teško političko pitanje za hrvatsku državu. Nešto će Hrvatska morati promijeniti da uskladi državnu politiku s novom realnošću koju je stvorio Izrael agresivnom politikom prema Palestincima u Gazi koju i najveći izraelski umovi počinju zvati imenom koje Židovima najteže pada. Slikama užasa ne trebaju nikakve riječi kako bi se dokazalo da je riječ o najtežem obliku kršenja ljudskih prava. Plenkovićeva Vlada držala je stranu Izraela kad je u UN-u trebala glasati za puno blaže humanitarne odluke u korist Palestinaca; može li se pridružiti Zoranu Milanoviću koji se urbi et orbi izjasnio da bi Hrvatska trebala donijeti kapitalnu diplomatsku odluku i priznati palestinsku državu.

Ključne riječi
Humanitarna kriza u Gazi hrvatska diplomacija izraelsko-palestinski sukob Priznanje palestinske države

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još