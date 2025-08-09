Priznanje palestinske države ne bi značilo da se Hrvatska udaljava od Izraela

Priznati ili ne priznati palestinsku državu, postaje teško političko pitanje za hrvatsku državu. Nešto će Hrvatska morati promijeniti da uskladi državnu politiku s novom realnošću koju je stvorio Izrael agresivnom politikom prema Palestincima u Gazi koju i najveći izraelski umovi počinju zvati imenom koje Židovima najteže pada. Slikama užasa ne trebaju nikakve riječi kako bi se dokazalo da je riječ o najtežem obliku kršenja ljudskih prava. Plenkovićeva Vlada držala je stranu Izraela kad je u UN-u trebala glasati za puno blaže humanitarne odluke u korist Palestinaca; može li se pridružiti Zoranu Milanoviću koji se urbi et orbi izjasnio da bi Hrvatska trebala donijeti kapitalnu diplomatsku odluku i priznati palestinsku državu.