NIŽA OD OČEKIVANOG

Privatni sektor lani ostvario 8,8 milijardi eura neto dobiti, a evo koja je bila prosječna plaća zaposlenika

Prosječna neto plaća u državnim tvrtkama iznosila je 1355 eura, 15,7% više od prosjeka svih poduzetnika

Na ostvarene rezultate – neto dobit poduzetnika Hrvatske, u lanjskoj su godini najviše utjecali poduzetnici iz privatnog sektora, njih 160.182. S ukupno 925.676 zaposlenih ostvarili su ukupne prihode od 147,6 milijardi eura, 11,2 milijarde eura dobiti razdoblja, 2,4 milijarde eura gubitka razdoblja i 8,8 milijardi eura neto dobiti, objavila je Fina. Privatnici su, naime, u tom razdoblju u odnosu na 2023. godinu povećali broj zaposlenih za 4,6%, ukupne prihode za 7,7%, dobit razdoblja za 10%, gubitak za 2%, a ostvarenu neto dobit za 12,4%.

Tvrtke u državnom vlasništvu, njih 863, imale su 93.289 zaposlenih. Ostvarile su ukupne prihode od 12,2 milijarde eura, 626,6 milijuna eura dobiti razdoblja, 103,1 milijun eura gubitka razdoblja i 523,4 milijuna eura neto dobiti. Tvrtke u mješovitom vlasništvu, njih 281, koje su 2024. imale 42.585 zaposlenih, ostvarile su pak ukupne prihode od 9,6 milijardi eura te neto dobit u od 607,7 milijuna eura. Državne tvrtke povećale su broj zaposlenih za 0,3%, jednako kao i tvrtke u mješovitom vlasništvu. Prihodi su im pali za 9,7%, neto dobit razdoblja rasla za 84,5%, a kad je u pitanju mješovit oblik vlasništva, tu su ukupni prihodi rasli 7,2%, a neto dobit 9,1%.

Pitali smo turiste u Splitu što su platili više od očekivanog: Većina spomenula jednu stvar

Privatni sektor, kažu iz Fine, imao je najvažniju ulogu u poslovanju poduzetnika u 2024. jer je u broju poduzetnika sudjelovao s 98,8%, u broju zaposlenih 87,1%, u ukupnim prihodima 87%. U bruto investicijama samo u novu dugotrajnu imovinu sudjelovao je s 64,4% te ostvario 88,5% ukupne neto dobiti poduzetnika Hrvatske.

Zaposlenima kod poduzetnika u privatnom sektoru, kao i proteklih godina, obračunate su manje prosječne mjesečne neto plaće od svega 1138 eura, što je 2,9% manje od prosjeka svih poduzetnika RH (1171 euro). Poduzetnici u državnom sektoru vlasništva lani su sudjelovali sa 0,5% u broju poduzetnika, 7,2% u ukupnim prihodima i 5,3% u neto dobiti, no obračunata prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 1355 eura, što je za 15,7% više od prosjeka svih poduzetnika. 

KK
kk
23:00 17.08.2025.

Katastrofa. A još uzmimo da fali najvažniji podatak - kolike su plaće u stvarnim privatnim firmama, onima koje ne rade za državu i njezine firme. Postoji naime cijeli kvaziprivatni sektor, firme koje služe da se odljeva novac iz državnog sektora i kojima su preko 80% klijenata država, državne firme, općine i gradovi i njihove komunalne firme. Ako i to oduzmemo, prosječna plaća stvarnog proizvodnog privatnog sektora u Hrvatskoj, praktički najvažnijeg gospodarstva u zemlji, je vjerojatno oko 900 eura. Recept mmf-a je 30 posto plaće javnog sektora linearno dolje, 30% ljudi otkaz - jedino rješenje da zemlja prodiše.

Avatar neugodan
neugodan
22:52 17.08.2025.

Sramota da javni sektor na grbaci privatnome ima vise place I Jos is to ih je cisti visak barem 40%.

