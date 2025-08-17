Privatni sektor lani ostvario 8,8 milijardi eura neto dobiti, a evo koja je bila prosječna plaća zaposlenika

Na ostvarene rezultate – neto dobit poduzetnika Hrvatske, u lanjskoj su godini najviše utjecali poduzetnici iz privatnog sektora, njih 160.182. S ukupno 925.676 zaposlenih ostvarili su ukupne prihode od 147,6 milijardi eura, 11,2 milijarde eura dobiti razdoblja, 2,4 milijarde eura gubitka razdoblja i 8,8 milijardi eura neto dobiti, objavila je Fina. Privatnici su, naime, u tom razdoblju u odnosu na 2023. godinu povećali broj zaposlenih za 4,6%, ukupne prihode za 7,7%, dobit razdoblja za 10%, gubitak za 2%, a ostvarenu neto dobit za 12,4%.

Tvrtke u državnom vlasništvu, njih 863, imale su 93.289 zaposlenih. Ostvarile su ukupne prihode od 12,2 milijarde eura, 626,6 milijuna eura dobiti razdoblja, 103,1 milijun eura gubitka razdoblja i 523,4 milijuna eura neto dobiti. Tvrtke u mješovitom vlasništvu, njih 281, koje su 2024. imale 42.585 zaposlenih, ostvarile su pak ukupne prihode od 9,6 milijardi eura te neto dobit u od 607,7 milijuna eura. Državne tvrtke povećale su broj zaposlenih za 0,3%, jednako kao i tvrtke u mješovitom vlasništvu. Prihodi su im pali za 9,7%, neto dobit razdoblja rasla za 84,5%, a kad je u pitanju mješovit oblik vlasništva, tu su ukupni prihodi rasli 7,2%, a neto dobit 9,1%.

Privatni sektor, kažu iz Fine, imao je najvažniju ulogu u poslovanju poduzetnika u 2024. jer je u broju poduzetnika sudjelovao s 98,8%, u broju zaposlenih 87,1%, u ukupnim prihodima 87%. U bruto investicijama samo u novu dugotrajnu imovinu sudjelovao je s 64,4% te ostvario 88,5% ukupne neto dobiti poduzetnika Hrvatske.

Zaposlenima kod poduzetnika u privatnom sektoru, kao i proteklih godina, obračunate su manje prosječne mjesečne neto plaće od svega 1138 eura, što je 2,9% manje od prosjeka svih poduzetnika RH (1171 euro). Poduzetnici u državnom sektoru vlasništva lani su sudjelovali sa 0,5% u broju poduzetnika, 7,2% u ukupnim prihodima i 5,3% u neto dobiti, no obračunata prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 1355 eura, što je za 15,7% više od prosjeka svih poduzetnika.