Prisegnulo 800 ročnika, donosimo njihove prve dojmove. Anušić: 'Unatoč brojnim sumnjama...'

Svečana prisega ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju, prva nakon 18 godina kada je riječ o obveznom služenju, održana je u petak u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. 'Domovini je prisegnulo ukupno 800 ročnika, među kojima su 82 ročnice, u tri vojarne - “123. brigade HV” u Požegi, “General-bojnik Andrija Matijaš - Pauk” u Kninu i na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja', javljaju iz MORH-s. U čast ročnicima iznad sve tri vojne lokacije preletio je po jedan višenamjenski borbeni avion Rafale Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u Požegi, gdje je na obuci ukupno 400 ročnika i ročnica, čestitao je na prisezi i poručio: 'Unatoč brojnim sumnjama, upravo je prva generacija ročnika svojim gotovo sto postotnim odazivom pokazala da mladi žele nositi odoru pobjedničke Hrvatske vojske i služiti svojoj domovini. Time su jasno dokazali da nisu u pravu oni koji su tvrdili kako ćemo hrvatske vojnike i ročnike slati u borbe za tuđe interese. Zadaća hrvatskih vojnika i ročnika, kako i stoji u prisezi, jest braniti suverenost i teritorijalni integritet Republike Hrvatske te sigurnost hrvatskog naroda. To je ista zadaća koju je Hrvatska vojska imala u presudnim trenucima stvaranja slobodne Republike Hrvatske devedesetih godina, ali to je i odgovornost koju HV nosi danas i ubuduće. Hvala vašim obiteljima što su vam usadile domoljublje, a posebno pozdravljam i 82 djevojke koje dragovoljno služe TVO. Na ponos vaših obitelji, naših Oružanih snaga i cijelog hrvatskog naroda - čestitam vam!'

Ministar je također rekao: 'Mi smo vjerojatno jedina država unutar NATO-a koja je uspjela u vrlo kratkom vremenu vratiti obvezno vojno osposobljavanje, mnogi to još ne mogu učiniti jer nemaju političko suglasje, možda nemaju ni dovoljno hrabrosti, a nemaju ni takav narod kao što je hrvatski narod.' Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid čestitao je ročnicama i ročnicima na ovom svečanom trenutku te zahvalio na njihovoj odluci da pristupe temeljnom vojnom osposobljavanju.

Kako javljaju iz MORH-a, istaknuo je da se ovom svečanom prisegom obvezuju na vjernost i služenje domovini te da sada slijedi intenzivan ciklus temeljnog vojnog osposobljavanja, kroz koji će ročnici dodatno unaprijediti razinu svojih psihofizičkih sposobnosti. 'Imate širok spektar različitih mogućnosti koje vam pružaju Oružane snage Republike Hrvatske, gdje svatko može pronaći područje svojeg interesa, ali isto tako i područje svojega profesionalnog razvoja', rekao je načelnik Glavnog stožera OS RH.

Za kraj je poručio: 'Prihvatite izazove koji su pred vama, ne kao prepreku, već kao priliku da razvijete nove sposobnosti, da postanete snažniji, odlučniji i da imate više povjerenja u sebe.' Državni tajnik u Ministarstvu obrane Drago Matanović na vojnom poligonu kod Slunja je u ime potpredsjednika Vlade i ministra obrane uputio čestitke ročnicima: 'To je trenutak ponosa – za vas, za vaše obitelji i za cijelu Hrvatsku. Ova prisega ujedno nas podsjeća na hrvatske branitelje koji su svojom hrabrošću i žrtvom omogućili slobodu u kojoj danas živimo.'

Državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg u Kninu je u ime potpredsjednika Vlade i ministra obrane uputio čestitke ročnicima: 'Vaš odaziv i spremnost da sudjelujete u temeljnom vojnom osposobljavanju potvrđuju kako mladi danas itekako prepoznaju važnost sigurnosti svoje Domovine.' Ročnicima se obratio i predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović: 'Čestitam vam i izražavam zadovoljstvo zbog vaše osobne svjesne odluke da dva mjeseca provedete ovdje na obuci, da učite vojne vještine'.

Ročnica Mia Wild, vrhunska sportašica, atletičarka, koja se dragovoljno prijavila na temeljno vojno osposobljavanje iznijela je dojmove nakon položene prisege. 'Bilo je spektakularno i emotivno, ovu prisegu ću zauvijek pamtiti', rekla je. Također, ročnica Wild istaknula je kako je stekla prijateljstva za cijeli život i kako se povezala s ročnicama koje su također dragovoljno došle na TVO.

Ročnik Niko Ratković koji je prisegu položio na Slunju izrazio je ponos što je prisegnuo Domovini. 'Smatram da je ovaj trenutak najveća čast za mladog čovjeka u Hrvatskoj', rekao je Niko, dodavši da očekuje vrlo kvalitetna dva mjeseca služenja, s odličnom obukom. 'Uvjerenje u to daju mi naši instruktori i njihovo dugogodišnje iskustvo', zaključio je ročnik.

Instruktor za temeljno vojno osposobljavanje skupnik Luka Biondić, koji obučava ročnike na TVO-u istaknuo je kako su ročnici iznimno motivirani, disciplinirani i zainteresirani za obuku te kasnije za ostanak u Oružanim snagama. Obuka 1. naraštaja ročnika na TVO-u provodi se od 9. ožujka do 9. svibnja 2026., a o ročnicima i ročnicama brine se 80 instruktora iz Bojne za temeljno vojno osposobljavanje Središta za obuku pješaštva i oklopništva Hrvatske kopnene vojske.

Obuka se provodi u četiri satnije: 1. i 2. satnija nalaze se u Požegi, 3. satnija na Slunju i 4. satnija u Kninu. Na obuci u Požegi nalazi se 400 ročnika, u Kninu i Slunju po 200. Na obuci je i petero vrhunskih sportaša – budućih ugovornih pričuvnika. Od ukupno 800 ročnika čak je 446 dragovoljaca, što čini 55,75 posto ukupnog broja, a 354 su novaci rođeni 2007. godine koji podliježu obvezi služenja vojnog osposobljavanja. Tek je 10 ročnika izjavilo prigovor savjesti. Od 446 dragovoljaca, 82 su žene, što je 10,25 posto ukupnog broja ročnika. Godišnje je planirano do 4000 ročnika u pet naraštaja. Ove godine, s obzirom na to da je TVO počeo u ožujku, bit će četiri naraštaja ročnika.