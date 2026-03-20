FOTO Pogledajte kako je izgledala prisega ročnika, u Požegi svi htjeli selfie s Thompsonom

Svečanoj prisezi pristupio je danas ukupno 801 ročnik na tri lokacije, u vojarni "123. Brigade HV" u Požegi 400 ročnika od čega 82 žene, u vojarni "general Andrija Matijaš Pauk" u Kninu 201 ročnik te na Vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja 200 ročnika. Njih 446 se prijavilo dobrovoljno.
"Čestitam na prisezi! Kratka je i vrlo jasna, u svega nekoliko riječi, dvije tri rečenice, sažeto je sve. Ta prisega je dragovoljna i vi ste za mene ovdje dragovoljci. Dragovoljno ste prihvatili obuku i dragovoljno ste prihvatili položiti prisegu hrvatskoj državi i hrvatskom Ustavu i hrvatskim zakonima", poručio je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske.
U prigodnom obraćanju na svečanosti davanja prisege, predsjednik Milanović podsjetio je da Hrvatska 18 godina nije imala novačenja "zato što je prije osamnaest godina odaziv na novačenje bio mali". "Praktički su svi birali civilno služenje, to je ustavna mogućnost i kategorija, tako da se tada od toga odustalo. Ovo danas je i rezultat potrebe Hrvatske da ima vojsku, da je popuni, da pored profesionalne vojske imamo i pričuvu", dodao je Predsjednik.
"U nadi da će sve ovo što učite i što ćete naučiti u sljedeća dva mjeseca biti samo dobro upozorenje, dopuna vašeg znanja, a nikada stvarno u nuždi korišteno za potrebe obrane zemlje, ja vam želim uspjeh i zadovoljstvo, i dobro raspoloženje na ovoj obuci. Želim da se nakon toga vratite u svoje uspješne, civilne živote. A ako netko odabere vojnu profesiju - svaka čast, jer to je poziv. Vojska je kao što ste prisegnuli; stega i hijerarhija, ali s humanim licem, ne zlostavljanje, ona je isto tako i prijateljstvo i bratstvo među vojnicima, hrabrost i odgovornost", zaključio je predsjednik Milanović.