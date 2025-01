Primorac: Mjerama porezne politike želimo aktivirati nekorištene nekretnine i poticati dugoročni najam

Ministar financija Marko Primorac dao je intervju novinarki Ljubici Gatarić te se za Express 24sata osvrnuo na porez na nekretnine koji je službeno uveden u Hrvatskoj s Novom godinom. Uz to, prokomentirao je i koje mjere se mogu očekivati do kraja mandata, kao i najave o registru stanovništva pa otkrio hoće li on sadržavati i podatke o imovini.

Pošlo vam je za rukom što nije nisu uspjeli ni Slavko Linić ni Zdravko Marić, uvesti porez na nekretnine. Sudeći po vašoj procjeni da će porez donijeti samo 66 milijuna eura poreznih prihoda, očito je da ne očekujete da će lokalne vlasti povećati porezne stope u svojoj izbornoj godini. Kakva bi mogla biti godina kasnije, što želite postići oporezivanjem nekretnina?

Do zamjene poreza na kuće za odmor porezom na nekretnine došlo je iz nekoliko razloga. Naime, u poreznom sustavu postoji porez na imovinu koji se primjenjivao pod nazivom porez na kuće za odmor od 1994. godine. Naziv porez na kuće za odmor kod poreznih obveznika i pojedinih poreznih tijela stvarao je nerazumijevanje u pogledu opsega njegove primjene. Stoga je predložena i usvojena transformacija postojećeg poreza na kuće za odmor u porez na nekretnine, uz istovremeno preciziranje pojedinih odredbi posebice glede predmeta oporezivanja, poreznih oslobođenja, visine poreza i pripadnosti prihoda od poreza. Istovremeno, kao što je već javnosti poznato, predstavljen je Nacionalni plan stambene politike kojim se želi riješiti problem održivog i priuštivog stanovanja, posebice za mlade pojedince i obitelji, i to kombinacijom mjera od kojih je jedan dio i u domeni porezne politike. Cilj je da se mjerama porezne politike djeluje na aktiviranje nekorištenih stambenih nekretnina i poticanje dugoročnog najma.

Povezujući ciljeve koji se žele postići, od poreza na nekretnine oslobađaju se, između ostaloga, nekretnine koje se iznajmljuju temeljem ugovora o dugoročnom najmu za potrebe stalnog stanovanja te nekretnine koje se koriste za stalno stanovanje vlasnika. Dakle, transformacija poreza na kuće za odmor u porez na nekretnine svakako nije bila motivirana financijskim razlozima, a njeni će ciljevi biti postignuti ako i ne rezultira značajnijim poreznim prihodima, jer će isto značiti da je došlo do aktivacije nekretnina što pridonosi rješavanju problema održivog i priuštivog stanovanja. Svakako je moguće da lokalne vlasti zbog nadolazećih lokalnih izbora ne budu sklone donošenju odluka o visini porezu na nekretnine tijekom 2025. godine, stoga smo zakonskim odredbama propisali postupanje u takvim situacijama.

Naime, ako do 28. veljače 2025. predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave ne donesu odluke o visini poreza na nekretnine, primijenit će se visina poreza kojim su u 2024. godini bile oporezivane kuće za odmor, a za jedinica lokalne samouprave koje u 2024. godini nisu oporezivale kuće za odmor, porez na nekretnine iznosit će 0,60 eura/m². Svakako ćemo vrlo aktivno pratiti primjenu novog poreza na lokalnoj razini i po potrebi predlagati daljnje promjene u cilju unapređenja poreznog sustava i u ovom segmentu.

Kakva su vaša očekivanja za tržište nekretnina? Hoće li državne intervencije utjecati na cijene? Podržavate li mjeru povrata PDV-a kupcima novih stanova?

Iako je naš cilj i mjerama porezne politike djelovati na aktiviranje nekretnina, učinke poreznih izmjena na tržište nekretnina moramo sagledavati kumulativno. Svakako je za očekivati da će povećanje ponude nekretnina na tržištu za dugoročni najam ili prodaju utjecati, po pravilima ponude i potražnje, na cijene koje se mogu ostvariti. Svaki pomak u tom smjeru, pozitivan je učinak koji želimo postići i radi kojeg, u konačnici, i predlažemo čitav paket komplementarnih mjera. „Povrata PDV-a“ kupcima novih stanova ne predstavlja povrat PDV-a u pravom smislu te riječi jer isto ne bi bilo moguće u skladu s Direktivom Europske unije na području PDV-a. Međutim, ovdje se radi o sredstvima, u visini dijela plaćenog PDV-a, koja će se na teret državnog proračuna isplaćivati kupcima novih stanova pod određenim uvjetima. U svakom slučaju, primjena modela „povrata dijela PDV-a“ ciljanim će korisnicima, koji ispunjavaju propisane uvjete, olakšati financiranje stjecanja nekretnine.



