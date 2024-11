Primorac: Dok bude sjećanja na žrtve bit će Hrvatske; Bulj: Škabrnja je simbol naše snage

PREDSJEDNIČKA KANDIDATKINJA

Selak Raspudić: Neobično mlaka reakcija predsjednika Milanovića na aferu Beroš

"Kako to da bučno ne likuje i verbalnim vatrometom ne briše pod Berošem i Plenkovićem? Kako to da baš on kojem je Turudić crvena krpa sad prvi ne poentira s njegovim uplitanjem u rad EPPO-a", pita Selak Raspudić.