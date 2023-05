Prijetnja SDP-ovoj načelnici: 'Ovo nije bila jedina 'poruka' dosad, ali je zasad najotvorenija'

SDP-ova političarka Katarina Gugić na svom Facebooku je podijelila kako joj je razbijeno vjetrobransko staklo automobila njezinog Suzuki Swifta. SDP-ovka smatra da je ovaj incident povezan sa njezinim radom načelnice i objašnjava kako ovo nije prvi pokušaj zastrašivanja.

"Obnašati dužnost načelnice Općine Vela Luka znači donositi odluke u korist javnog dobra, ali to se uvijek ne dopada svima. Mogu se samo nadati da to nije razlog zbog kojeg bi mi netko oštetio auto. Ovo nije bila jedina „poruka“ dosad, ali je zasad najotvorenija. Nažalost, ovo nije prvi put da se na ovaj način oštećuje moja imovina. Ono što posebno želim naglasiti jest ukoliko mi se na ovaj način želi poslati poruka s obzirom na način na koji obavljam svoju dužnost, kako počinitelj u svojoj namjeri nije uspio Počinitelja, tko god to bio, pozivam da se ne skriva i da ne prijeti iz sjene. "