Prije trideset godina bombaš samoubojica zabio se u zgradu policije i raznio se: 'Nitko nije ni slutio...'

Bio je 20. listopada 1995. u 11.22 sati, kada je automobil-bomba eksplodirao ispred Policijske uprave u Rijeci, nakon što se bombaš-samoubojica zabio u zgradu policijske postaje. Poginuo je, igrom slučaja, samo napadač, 35-godišnji državljanin Kuvajta John Fawza, a dvoje ljudi je teže ozlijeđeno, dok je u policijskoj postaji ozlijeđeno dvadeset i sedam osoba koje su se ondje zatekle, kao i dvoje prolaznika na ulici. Veću štetu i veći broj ljudskih žrtava spriječila je činjenica što je vozilo s 70 kg TNT-a, da bi moglo ući u parkiralište policijske postaje, moralo oštro zaokrenuti zbog čega je morao smanjiti brzinu, čime je izgubio silinu zaleta. Pomoglo je što je postaja na višem terenu, kao i stube između parkirališta i postaje u koje je udario automobil-bomba.