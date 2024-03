Disk vrijedan 1,75 milijardi funti slučajno završio u smeću: Očajan Britanac traži pristup smetlištu

Investitor u kriptovalute koji je slučajno bacio hard drive na kojem je bilo bogatstvo Bitcoina sada vodi pravnu bitku kako bi povratio svoj novac. On je, naime, prije 10-ak godina zbog nesporazuma u smeće bacio hard drive na kojem se nalazio pristup njegovim sredstvima kriptovaluta koja su danas vrijedna oko 525 milijuna funti, no i danas ne odustaje od svoje bitke.

James Howells (38) iz Ujedinjenog Kraljevstva trenutno je pokrenuo pravne postupke kako bi mu se omogućio pristup gradskom deponiju na kojem se, on vjeruje, nalazi sporni disk. S obzirom da je vrijednost njegovih 8.000 jedinica porasla za 40 posto samo prošlog mjeseca, za pretragu deponija ima dobar razlog.

- Neki stručnjaci misle da bi njihova cijena do kraja godine mogla ići i do 1.75 milijardi funti. Vijeće bi možda bilo sretno da ostavim to na deponiju, ali ja to neću učiniti. Žele da odem i ostavim cijelu stvar, ali kako bi itko mogao napraviti? Zašto bih ja trebao odustati? Samo želim priliku da vratim svoje vlasništvo - objasnio je, prenosi Daily Mail.

James je ispričao kako su u uredu bila dva hard drivea koja su bila identična, a on je slučajno bacio ovaj na kojem su se nalazili podaci za kriptovalute. Ta cijela situacija se dogodila još prije deset godina, no James se sjeća i dan danas te večeri kada je imao osjećaj da se nešto loše dogodilo.

- Zadnju pomisao prije spavanja koju sam imao je da provjerim jesam li bacio točan hard drive. Onda sam zaspao i nisam nikada provjerio jer je iduće jutro moja bivša djevojka bacila smeće prije mene. Htjela mi je napraviti uslugu - dodao je. Kada je on naknadno provjerio, shvatio je što se dogodilo, a otad pokušava doći do tog hard drivea.

- To je kao da slučajno bacite svoju nogometnu loptu u susjedovo dvorište. Još uvijek je vaša lopta. Pričao sam i sa stručnjacima koji su radili u NASA-i. Oni su mogli izvući podatke iz letjelice koja je eksplodirala tako da mislim da ni ovo ne bi trebao biti problem - dodao je.

