Pri kraju je istraga snimki pucnjave: Koliko tešku optužnicu DORH može 'natovariti' Dabri

Prema neslužbenim informacijama, koje još uvijek nisu potvrđene, pri kraju je istraga videosnimki pucnjave iz pištolja i automatske puške na kojima se nalazi bivši ministar poljoprivrede, a sada saborski zastupnik Josip Dabro. Navodno bi Državno odvjetništvo u Osijeku odluku o daljnjem tijeku ovog slučaja koji i dalje zaokuplja hrvatsku javnost trebao donijeti tijekom idućeg tjedna.

Neugodni detalji istrage

Koliko je poznato, riječ je o dvije videosnimke koje su se do sada pojavile u javnosti. Na prvoj, koja je objavljena 17. siječnja, vidi se kako Dabro puca iz osobnog vozila u pokretu, a druga prikazuje Dabru kako puca iz automatske puške.

– Bit će interesantno vidjeti kakvu će odluku donijeti Državno odvjetništvo jer ima mnogo toga što bi mu moglo naštetiti. Prvo je kako će odvjetništvo procijeniti pucnjavu iz automobila, odnosno je li pucao u blizini naseljenog mjesta ili ne i je li time ugrozio nečiji život. Tu je i druga snimka gdje se vidi kako puca iz automatskog oružja koje se ne može legalno držati. Ništa manje nije neugodna i fotografija na kojoj se vidi kako daje maloljetnom djetetu da puca iz vatrenog oružja – rekao je vinkovački odvjetnik Davor Ćavar.

Ono što je još nepoznato jest koliko takvih i sličnih videosnimki zapravo postoji, odnosno hoće li se uskoro još neka od njih pojaviti u javnosti. Kako bilo, Dabro je nakon objave prve videosnimke, nekoliko sati poslije i to tijekom noći, izvijestio javnost kako podnosi ostavku na mjesto ministra poljoprivrede. Pri tome je Upravu Hrvatskih šuma optužio za kriminal što je u konačnici dovelo i do smjene cijele Uprave. U okviru svega toga što se događalo proteklih mjesec dana u dva je navrata objavljena i pretraga njegove obiteljske kuće u Otoku, ali pretražene su i kuće nekih njegovih prijatelja. Koliko se zna, automatska puška sa snimke, iz koje je Dabro pucao, do sada nije pronađena, a Dabro je se vratio u Hrvatski sabor kao saborski zastupnik gdje je njegova ruka ključna za tanku većinu vladajućih.

Dabro za sada izbjegava medije, ali je zato postao aktivan na svome Facebook profilu. "Pucanje u zrak prije stupanja na dužnost u kojemu nije nastradao ni golub – momentalna ostavka. Nemar na dužnosti koji je rezultirao s tri izgubljena života – "Ne osjećam krivnju". Nismo svi isti, ali isti će standardi bome vrijediti za sve!" – stoji u jednoj od njegovih objava.

Vojni topovi 'za ponijeti'

Poručio je i ovo: "Svaka nova snimka samo nas učvršćuje u uvjerenju da moramo ustrajati u borbi za hrvatsku poljoprivredu i rješavanje problema u Hrvatskim šumama. Što je pritisak veći, to smo mi čvršći." Nedugo nakon toga objavio je fotografiju iz Sabora na kojoj se vide vojni topovi te napisao: "Može li jedan za ponijet?"