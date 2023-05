Preminuo Nikica Valentić, bivši predsjednik Vlade RH

U srijedu je umro Nikica Valentić, koji je početkom 90-tih bio predsjednik Vlade Republike Hrvatske te saborski zastupnik u dva mandata. Rođen je 24. studenoga 1950 godine u Gospiću. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1974.

Kao član Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) bio je saborski zastupnik u dva mandata od 1992. do 1993. godine i od 1995. do 2000. godine, te predsjednik Vlade Republike Hrvatske od 3. travnja 1993. do 7. lipnja 1995. Za njegova premijerskog mandata pokrenut je antiinflacijski program te je kao nova valuta, uvedena kuna, 1994 godine.

Također tijekom mandata Nikice Valentića, u kolovozu 1995., hrvatska vojska i policija izvele su operaciju Oluja koja je u konačnici dovela do kraja rata u Hrvatskoj. Zastupnik je u Saboru od 1995. do 2000. Bio je privatni poduzetnik od 1996. godine.