Premijer Plenković čestitao Bidenu na pobjedi: 'Hrvatska vlada raduje se suradnji'

Hrvatski premijer čestitao je izabranom američkom predsjedniku Joeu Bidenu na pobjedi i poručio da se raduje suradnji s njegovom administracijom.

Čestitam izabranom predsjedniku Bidenu i izabranoj potpredsjednici Kamali Harris, poručio je Plenković na Twitteru.

Hrvatska vlada raduje se suradnji s vama i vašom administracijom na jačanju bilateralnih odnosa i snaženju transatlantskog partnerstva, poručio je Plenković.

Congratulations to President-Elect @JoeBiden and Vice President-Elect @KamalaHarris! Croatian Government @VladaRH looks forward to working with you and your administration on strengthening bilateral ties and enhancing transatlantic partnership! 🇭🇷🤝🇺🇸