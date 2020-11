Prva Bidenova reakcija nakon pobjede: 'Ameriko, pred nama je težak posao'

Ubrzo nakon što su ga vodeći američki mediji proglasili pobjednikom Joe Biden se oglasio na Twitteru, a najavljeno je i kako će se tijekom večeri obratiti javnosti.

VIDEO: Joe Biden novi je predsjednik SAD-a

"Ameriko, čast mi je što ste me izabrali da vodim ovu veliku zemlju. Posao pred nama bit će težak, ali obećajem kako ću biti predsjednik svih Amerikanaca, bez obzira na to jeste li glasali za mene. Zadržat ću povjerenje koje ste mi poklonili", napisao je Biden.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8