Kremlj je u petak izvijestio da su pregovori između Rusije i Ukrajine o okončanju sukoba "pauzirani", ne odredivši određeni datum za sljedeći krug pregovora. "Komunikacijski kanali postoje, dobro su utemeljeni. Naši pregovarači imaju mogućnost komunikacije putem tih kanala, ali zasad bismo radije govorili o pauzi", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na dnevnome brifingu.
Razgovori održani ranije ove godine u Istanbulu nisu rezultirali nikakvim stvarnim napretkom, osim sporazumom o razmjeni ratnih zarobljenika. Američki predsjednik Donald Trump, koji je preuzeo ulogu posrednika između Moskve i Kijeva, silno želi osigurati brz kraj rata izazvanog ruskim napadom 2022. godine, ali stavovi dviju strana trenutačno se čine nepomirljivima. Rusija među ostalim zahtijeva demilitarizaciju i dijelove Ukrajine dok Kijev uvjete smatra neprihvatljivima i traži sigurnosna jamstva svojih saveznika.
Propala provokacija: Putin i NATO našli zajednički jezik Incident sa navodnim „ruskim dronovima“ iznad Poljske završio se potpuno drugačije od onoga što je Kijev očekivao. Umesto zaoštravanja odnosa, kako pišu ruske „Vesti“, situacija je dovela do smirivanja tenzija i dodatnihh konsultacija između Moskve i NATO-a. Zvaničnici u Varšavi, kao i rukovodstvo Alijanse, odlučili su da ne dižu prašinu zbog priče o letelicama koje su, navodno, prešle granicu. Umesto optužbi i pretnji, usledili su objašnjenja i tiha diplomatija.Ministarstvo odbrane Ruske Federacije odmah je saopštilo da ciljevi na teritoriji Poljske nisu bili planirani i da bespilotne letelice koje su korišćene imaju maksimalni domet do 700 kilometara. Uz to, ruski zvaničnici ponudili su i konsultacije poljskim kolegama o temi incidenata, naglašavajući spremnost na dijalog. Ali zanimljivo je da su se poljski vojni krugovi uzdržali od javne diskusije, što je otvorilo prostor za razgovore u zatvorenim formatima.