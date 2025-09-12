Pregovori Rusije i Ukrajine sve dalje: 'Komunikacijski kanali postoje, ali...'

Kremlj je u petak izvijestio da su pregovori između Rusije i Ukrajine o okončanju sukoba "pauzirani", ne odredivši određeni datum za sljedeći krug pregovora. "Komunikacijski kanali postoje, dobro su utemeljeni. Naši pregovarači imaju mogućnost komunikacije putem tih kanala, ali zasad bismo radije govorili o pauzi", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na dnevnome brifingu.

Razgovori održani ranije ove godine u Istanbulu nisu rezultirali nikakvim stvarnim napretkom, osim sporazumom o razmjeni ratnih zarobljenika. Američki predsjednik Donald Trump, koji je preuzeo ulogu posrednika između Moskve i Kijeva, silno želi osigurati brz kraj rata izazvanog ruskim napadom 2022. godine, ali stavovi dviju strana trenutačno se čine nepomirljivima. Rusija među ostalim zahtijeva demilitarizaciju i dijelove Ukrajine dok Kijev uvjete smatra neprihvatljivima i traži sigurnosna jamstva svojih saveznika.