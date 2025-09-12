Bundeswehr pojačava kontrolu poljskog zračnog prostora nakon prodora ruskih dronova

Kao reakciju na povredu zračnog prostora brojnim ruskim dronovima, njemačka vlada je najavila proširenje svoje pomoći u nadzoru zračnog prostora nad Poljskom. "Osim već postojećih obveza na Baltiku i u Poljskoj, vlada će produljiti i proširiti air policing nad Poljskom", rekao je glasnogovornik vlade Stefan Kornelius. Operacija je zapravo bila planirana do kraja rujna, no sada bi trebala trajati do kraja prosinca. Do sada Bundeswehr sudjeluje, između ostalog, s jednim "Patriot" protuzračnim sustavom te sudjelovanjem u patrolnim letovima i za tri baltičke članice EU-a i NATO-a.

Ministarstvo obrane priopćilo je da će se broj angažiranih borbenih zrakoplova "Eurofighter" udvostručiti s dva na četiri. "Ratno zrakoplovstvo će odmah osigurati razinu spremnost za djelovanje", navedeno je. Njemačka će, osim toga, intenzivirati svoju potporu Ukrajini, priopćio je glasnogovornik vlade Stefan Kornelius. Kako je rečeno, na razini EU-a savezna će vlada "raditi na brzom usvajanju" novog, snažnog paketa sankcija protiv Rusije, piše Deutsche Welle.

Latvija djelomično zatvara zračni prostor



Najnoviji incident je alarmirao i Latviju – zemlja je reagirala djelomičnim zatvaranjem svog zračnog prostora. Područje na istočnoj granici s Bjelorusijom i Rusijom bit će zatvoreno na tjedan dana, do 18. rujna, najavio je ministar obrane Andris Spruds u Rigi. Odluka se temelji na procjeni situacije koju je donijela vojna uprava ove baltičke članice EU-a i NATO-a. Spruds je rekao da upad ruskih dronova predstavlja očiglednu povredu zračnog prostora NATO-a te da "Latvija mora djelovati". Uvjerio je da trenutačno ne postoji izravna prijetnja, ali da su preventivne mjere nužne. Zatvaranje zračnog prostora olakšava prepoznavanje neovlaštenih letjelica. "Ruske bespilotne letjelice u zračnom prostoru NATO-a signal su za uzbunu i moramo učiniti sve da spriječimo eskalaciju napada dronovima", rekao je Spruds.

I Poljska djelomično zatvorila zračni prostor



Poljska je već u srijedu ograničila zračni promet uzduž svoje istočne granice s Bjelorusijom i Ukrajinom. Bespilotne civilne letjelice poput dronova ondje su zabranjene. Dopušteni su samo vojni letovi i identificirane civilne letjelice koje lete prema planu leta. Ograničenja vrijede do 9. prosinca uz granicu s Bjelorusijom i Ukrajinom za zračni prostor od tla do 3000 metara visine, rekao je glasnogovornik zrakoplovne agencije za novinsku agenciju PAP.

Vijeće sigurnosti raspravlja u petak o incidentu s dronovima



Tijekom ruskog zračnog napada na Ukrajinu u noći na srijedu, velik broj dronova ušao je u zračni prostor NATO-članice Poljske. Poljski premijer Donald Tusk govori o najmanje 19 dronova, koji su djelomično preletjeli stotine kilometara poljskog teritorija. Prema poljskim podacima, najmanje tri drona su oborena, i to uz pomoć nizozemskih borbenih zrakoplova tipa F-35. Njemački "Patriot" protuzračni sustavi u Poljskoj stavljeni su u stanje pripravnosti. Na istoku Poljske oštećeni su jedna kuća i jedan automobil. Navodno su pronađeni ostaci 16 dronova.

Poljska je aktivirala članak 4. NATO-ugovora, koji predviđa konzultacije savezničkih partnera. "Učinit ćemo sve kako bi se savezničke obveze (…) naših partnera ispunile", rekao je premijer Donald Tusk pred pilotima ratnog zrakoplovstva. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte osudio je "apsolutno opasno" ponašanje Rusije i naglasio da je savez spreman braniti "svaki centimetar" teritorija NATO-a.

Vijeće sigurnosti zasjeda u petak



Letovi dronova bit će tema i u Vijeću sigurnosti UN-a. Vijeće će se u petak u 15 sati (21 sat po srednjoeuropskom vremenu) pozabaviti ovim incidentom. Zahtjev vlade u Varšavi za ovakvu sjednicu podržalo je nekoliko članica Vijeća, među njima stalne članice s pravom veta Velika Britanija i Francuska, kao i Slovenija, članica NATO-a i EU-a. Poljski predsjednik Karol Nawrocki opisao je incident kao pokušaj Rusije da testira reakciju Varšave i NATO-a. Rusija odbacuje navode da je namjerno povrijedila poljski zračni prostor.