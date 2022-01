Predsjednica HLJK-a: U dogledno vrijeme bi i ljekarne mogle omogućiti testiranje na uputnicu

Potražnja za brzim antigenskim testovima za koronavirus u ljekarnama je velika, a prošli je tjedan nakratko zabilježena i manja nestašica. Dobavljači su nove količine dobili relativno brzo i sada je situacija stabilna.

- Potražnja je velika i može se dogoditi da ljekarne u popodnevnim satima ostanu bez testova. Međutim, to je samo do sljedećeg jutra kada stižu nove količine testova. To je sada najtraženiji proizvod u ljekarnama, svaki drugi pacijent koji uđe u ljekarnu traži test - rekla je Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore, u "Studiju 4" HRT-a.

Najava testiranja učenika povećala je potražnju, no s obzirom na velike količine koje se prodaju, smatra Soldo, skok neće biti velik.

- Takva testiranja su neke zemlje počele još prije pola godine tako da to nije neka neuobičajena mjera, a i nije neki veliki porast u odnosu na ukupni broj stanovništva. Brojevi rastu, ljudi se testiraju svakih nekoliko dana ili kad osjete simptome ili kad im javi netko s kim su bili u kontaktu da je pozitivan - kaže.

Inače, ljekarne samostalno odlučuju mogu li testirati ili ne. One koje su se uključile na početku, nastavile su i dalje.

- To je u malim mjestima, ali čak i u Zagrebu neke ljekarne imaju dosta testiranja kroz dan, jer škole vrtići, obližnje institucije su angažirale ljekarnike da im provode testiranja prije dolaska na posao. Mislim da će se s vremenom taj broj smanjiti jer imamo sve veći broj onih koji su preboljeli i sve veći broj onih koji su se cijepili. Tako da će se potreba za tim testiranjima u ljekarnama smanjivati - dodaje.

Što se tiče pritiska na ljekarne kakav je bio za vrijeme lockdowna sad je, kaže, ipak manji.

- Kontinuirano smo se kako su se mijenjale potrebe pacijenata i kako je ministarstvo trebalo pomoć ili asistenciju u procesima koji su se događali u pandemiji, prilagođavali i radili puno toga. Možda su ljudi najviše primijetili izdavanje COVID potvrda. Mislim da je naša zadaća da pomognemo sustavu da se što bolje nosimo s pandemijom - kazala je te navela kako su usluge za vrijeme pandemije bile besplatne pa na njima nisu zaradili.

- Što se tiče prodaje nekih proizvoda za kojima je potražnja bila veća, tu je i prodaja bila veća, ali moram reći da ljekarnici nisu zaradili ništa, jer je nažalost sustav kod nas organiziran tako da ljekarnici nisu vlasnici ljekarni. Prošla godina je bila relativno dobra, ništa posebno, mislim da je rast nekoliko postotaka, tako da se financijski nije značajno odrazilo. Kao što je i pad vezan u bolnicama za neke bolesti, tako i kod nas lijekovi koji su vezani za COVID su imali značajan porast u odnosu na druge. I kako se najavljuje nova kriza i cijene idu jako gore, promet u ljekarnama je lošiji nego u prošloj godini - dodaje.

Kao problem kod PCR testiranja ističe čekanje pet do sedam dana. - Problem je što pacijent ne može dogovoriti to testiranje u ljekarnama ili negdje drugo, nego mora kod liječnika koji zbog svog opsega posla jako teško to može organizirati. Prošli tjedan sam imala situaciju da nije bilo mogućnosti da se dijete testira u ordinaciji kod pedijatra, nego smo morali čekati PCR. Taj organizacijski dio potvrde bolesti jer problem svima nama, jer teško je organizirati vrtiće, školu, posao. Ljekarne nemaju informatički riješen taj problem da mogu zaprimati uputnice i obrađivati ih, tako da iz tog razloga nisu bile obuhvaćene tom odlukom. Već smo razgovarali s Ministarstvom i HZZO-om da se to mijenja. Mislim da će tako u dogledno vrijeme ako bude potrebno i ljekarne omogućiti testiranje na uputnicu. Važno je i za ljekarne, ali i za dostupnost i doprinijelo bi smanjivanju pritiska na PCR - navodi Ana Soldo.

