Predajom 21. kordunskog korpusa srpske vojske završio je rat u Hrvatskoj: 'Mogli smo zarobiti još dva korpusa'

Na cesti kod motela „Brijuni“ pokraj Gornjeg Viduševca, osam i pol kilometara od Gline, 8. kolovoza 1995. u prijepodnevnim satima nastala je jedna od najpoznatijih fotografija iz Domovinskog rata – pukovnik Čedo Bulat predaje 21. kordunski korpus Srpske vojske Krajine (SVK) generalu Hrvatske vojske Petru Stipetiću. Tim činom okončan je rat u Hrvatskoj. Nakon četiri godine postojanja, u samo četiri dana Oluje nestala je paradržava Republika Srpska Krajina. Povijest je htjela da general Stipetić, koji je vodio prvu oslobodilačku operaciju Hrvatske vojske ujesen 1991., oslobađanje dijela zapadne Slavonije, ujedno završi i posljednju, kojom je završen rat. Tako je Stipetić doživio nešto što se nije dogodilo nikome u Hrvatskoj vojsci – da mu se preda cijeli korpus neprijateljske vojske s kompletnim naoružanjem. No stvari su mogle biti i drugačije.