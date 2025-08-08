Na cesti kod motela „Brijuni“ pokraj Gornjeg Viduševca, osam i pol kilometara od Gline, 8. kolovoza 1995. u prijepodnevnim satima nastala je jedna od najpoznatijih fotografija iz Domovinskog rata – pukovnik Čedo Bulat predaje 21. kordunski korpus Srpske vojske Krajine (SVK) generalu Hrvatske vojske Petru Stipetiću. Tim činom okončan je rat u Hrvatskoj. Nakon četiri godine postojanja, u samo četiri dana Oluje nestala je paradržava Republika Srpska Krajina. Povijest je htjela da general Stipetić, koji je vodio prvu oslobodilačku operaciju Hrvatske vojske ujesen 1991., oslobađanje dijela zapadne Slavonije, ujedno završi i posljednju, kojom je završen rat. Tako je Stipetić doživio nešto što se nije dogodilo nikome u Hrvatskoj vojsci – da mu se preda cijeli korpus neprijateljske vojske s kompletnim naoružanjem. No stvari su mogle biti i drugačije.
Predajom 21. kordunskog korpusa srpske vojske završio je rat u Hrvatskoj: 'Mogli smo zarobiti još dva korpusa'
“Stao Čedo 50 metara od mene, stao i ja. Vidim, popravlja uniformu i kreće, lupa strojevim korakom i pozdravlja vojnički. Ja stojim, čekam i pozdravim ga. A on će: ‘Gospodine generale, pukovnik Čedomir Bulat predaje vam 21. kordunski korpus i čestita Hrvatskoj vojsci na pobjedi!’ Zahvalio sam, pružio ruku i pitao ga kako je.“ Tako je general Stipetić opisao trenutak svoje najveće pobjede
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.