Pravosudni policajac napadnut u Odgojnom zavodu Turopolje

Da je posao pravosudnih policajaca često kruh sa sedam kora svjedoči i događaj koji se u petak dogodio u Odgojnom zavodu Turopolje. Prema neslužbenim informacijama, jedan od mladića koji je tamo smješten napao je pravosudnog policajaca i to mu navodno nije prvi put. Do napada je došlo nakon što je pravosudni policajac intervenirao jer je štićenik Odgojnog zavoda Turopolje, s nekolicinom svojih "kolega", zlostavljao druge štićenike. Pravosudni policajac ga je upozorio da to ne radi, a zatim mu kazao da bi zbog svog ponašanja mogao biti premješten u zatvoreni dio Odgojnog zavoda. I na te riječi, po neslužbenim informacijama, štićenik je nasrnuo na pravosudnog policajca i lakše ga ozlijedio.

Inače, maloljetnom štićeniku to nije prvi takav napad, no za prijašnje nije sankcioniran. Iz čega je očito izvukao zaključak da "može što hoće". Po neslužbenim informacijama u Odgojnom zavodu Turopolje je završio jer ga se sumnjiči za vršnjačko nasilje, a i s tom je "praksom" izgleda nastavio iza rešetaka. Sankcija za one maloljetnike koji se neprimjereno ponašaju može biti prebacivanje na zatvoreni odjel, a kada sankcija stekne, štićenici se opet vraćaju na poluotvoreni odjel.

Ovaj incident samo je jedan u nizu incidenata, koji se gotovo na dnevnoj bazi događaju hrvatskim zavorima, kaznionicama i odgojnima zavodima. Samo u proteklih nekoliko mjeseci veće tragedije unutar zatvora spriječene su zahvaljujući upravo prisebnosti pravosudnih policajaca koji su u razmaku od nekoliko mjeseci u zatvorima u Splitu i Gospiću, iz plamtećih ćelija spašavali zatvorenike i pritvorenike, ugrožavajući pri tome svoje živote. Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH) godinama opetovano upozorava da pravosudnih policajaca nema dovoljno, da im je oprema zastarjela, da rade u teškim uvjetima.... No svi ti prigovori ne nailaze na plodno tlo u sustavu kojeg muči manjak prostora i višak zatvorenika. Taj se problem pokušava riješiti renovacijama i rekonstrukcijama zatvora, a da i to može biti kobno vidjelo se neki dan kada se pri obnovi Zatvora u Bjelovaru srušio zabatni zid pri čemu su poginula dva radnika.