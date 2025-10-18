Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
JOŠ JEDAN INCIDENT U ZATVORSKOM SUSTAVU

Pravosudni policajac napadnut u Odgojnom zavodu Turopolje

Zagreb: Nove privremene prostorije USKOK-a
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Ivan Jakelić
18.10.2025.
u 13:45

Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH)  godinama opetovano upozorava da pravosudnih policajaca nema dovoljno, da im je oprema zastarjela, da rade u teškim uvjetima.... No svi ti prigovori ne nailaze na plodno tlo u sustavu kojeg muči manjak prostora i višak zatvorenika.

Da je posao pravosudnih policajaca često kruh sa sedam kora svjedoči i događaj koji se u petak dogodio u Odgojnom zavodu Turopolje. Prema neslužbenim informacijama, jedan od mladića koji je tamo smješten napao je pravosudnog policajaca i to mu navodno nije prvi put. Do napada je došlo nakon što je pravosudni policajac intervenirao jer je štićenik Odgojnog zavoda Turopolje, s nekolicinom svojih "kolega", zlostavljao druge štićenike. Pravosudni policajac ga je upozorio da to ne radi, a zatim mu kazao da bi zbog svog ponašanja mogao biti premješten u zatvoreni dio Odgojnog zavoda. I na te riječi, po neslužbenim informacijama, štićenik je nasrnuo na pravosudnog policajca i lakše ga ozlijedio.

Inače, maloljetnom štićeniku to nije prvi takav napad, no za prijašnje nije sankcioniran. Iz čega je očito izvukao zaključak da "može što hoće". Po neslužbenim informacijama u Odgojnom zavodu Turopolje je završio jer ga se sumnjiči za vršnjačko nasilje, a i s tom je "praksom" izgleda nastavio iza rešetaka. Sankcija za one maloljetnike koji se neprimjereno ponašaju može biti prebacivanje na zatvoreni odjel, a kada sankcija stekne, štićenici se opet vraćaju na poluotvoreni odjel.

Ovaj incident samo je jedan u nizu incidenata, koji se gotovo na dnevnoj bazi događaju hrvatskim zavorima, kaznionicama i odgojnima zavodima. Samo u proteklih nekoliko mjeseci veće tragedije unutar zatvora spriječene su zahvaljujući upravo prisebnosti pravosudnih policajaca koji su u razmaku od nekoliko mjeseci u zatvorima u Splitu i Gospiću, iz plamtećih ćelija spašavali zatvorenike i pritvorenike, ugrožavajući pri tome svoje živote.  Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH)  godinama opetovano upozorava da pravosudnih policajaca nema dovoljno, da im je oprema zastarjela, da rade u teškim uvjetima.... No svi ti prigovori ne nailaze na plodno tlo u sustavu kojeg muči manjak prostora i višak zatvorenika. Taj se problem pokušava riješiti renovacijama i rekonstrukcijama zatvora, a da i to može biti kobno vidjelo se neki dan kada se pri obnovi Zatvora u Bjelovaru srušio zabatni zid pri čemu su poginula dva radnika.
Ključne riječi
napad na službenu osobu pravosudni policajac Turopolje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Premijer Andrej Plenković podnosi izvješće o radu Vlade
'INTERVENIRALI BRZO I MOĆNO'

Devet godina Plenkovićeve Vlade: 'Prošli smo nevjerojatan period...'

Govoreći o danima kada je došao na čelo stranke i vlade, rekao je da je došao pun snage, energije i entuzijazma, podsjetivši kako je od trenutka kada je postao predsjednik HDZ-a do parlamentarnih izbora imao 55 dana. "Pobijedili smo, pobijedili u drugi puta još uvjerljivije, a onda i treći puta", istaknuo je premijer dodavši kako smo "imali snage i energije za taj posao, a imamo ga i danas".

Učitaj još