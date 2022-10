Poznato je koje uređaje možete isključiti da biste uštedjeli struju, ali ovaj vam sigurno nije pao na pamet

Njemačku je zahvatila energetska kriza te mnogi gradovi i općine uvode ograničenja potrošnje električne energije. Jedan od savjeta je i da se tijekom noći gasi ruter za internet. No, pitanje je koliko on električne energije uopće može uštedjeti.

Sve ovisi o tome kolika je zapravo potrošnja uređaja. Oni štedljiviji rade sa samo 5 vata, a neki troše i do 20 vata, piše Fenix magazin.

Uz cijenu električne energije od 37,14 centi za kilovat sat, godišnji troškovi mogu se smanjiti ako se uređaj isključi preko noći na osam sati. Ako imate uređaj koji troši 5 vata noću, godišnji troškovi su vam 16,27 eura, a ako ga isključite na 8 sati tada se smanjuju na 10,84 eura. Za uređaje od 10 vata troškovi se s 32,53 eura smanjuju na 21.68 eura, za uređaje od 15 vata s 48,80 eura na 32,53 eura, a za uređaje od 20 vata s 65,07 eura na 43,38 eura.

Pregled pokazuje da možete uštedjeti između 5 i gotovo 22 eura godišnje ako uređaj isključite preko noći na osam sati. Razdoblje kada njegova snaga mnogim kućanstvima nije potrebna je npr. od 23 do 7 sati ujutro.

Osim rutera, iz struje se tijekom noći zbog štednje energije mogu isključiti i televizor, kuhalo za vodu, punjači.

Naime, studija iz 2021. pokazala je da je u čak 98% kućanstava u Velikoj Britaniji televizor uvijek uključen; mnogi naime krivo pretpostavljaju da ga gašenjem s daljinskim upravljačem potpuno isključuju, no to često nije slučaj. Kada je samo uključen u struju, televizor troši 1,3 kWh, a budući da je prosječna cijena električne energije sada oko 0,53 kune po jedinici, to će godišnjem računu el. energije dodati čak 487 kuna.