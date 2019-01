Požar zahvatio dva broda u Kerčkom prolazu, putnici skaču u more

Dva broda zahvaćena su vatrom nakon prolaza kroz Kerčki kanal koji razdvaja poluotok Krim od Ruskog kopna priopćili su ruski službenici. Eksplozija se dogodila dok je jedan brod pokušao izvršiti prijenos prirodnog plina na drugi. Tako se vatra odmah prenijela i na drugi brod.

Mornari koji su se nalazili na brodu s tanzanijskom zastavom viđeni su kako skaču u more gdje su ih pokupili spasioci. Na jednom nalazilo se 17 članova posade, a na drugom 14. Među njima ima državljana Turske i Indije. Svi mornari su živi.

Pomorski promet kroz kanal normalno se odvija.

Kerčki tijesnac je morski prolaz koji spaja Azovsko i Crno more.

