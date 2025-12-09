Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 132
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
BIVŠI MINISTAR ZDRAVSTVA

Povjerenstvo za sukob interesa kaznilo Beroša s 530 eura

Bivši ministar Vili Beroš odlazi sa Županijskog suda u Zagrebu
Luka Batelic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
09.12.2025.
u 14:32

Povjerenstvo je ministru Radovanu Fuchsu izreklo samo opomenu, s obzirom na to da se radi o manjem neskladu i da dosad nije bio kažnjavan, rekli su iz Povjerenstva.

Bivšem ministru zdravstva Viliju Berošu izrečena je novčana kazna od 530 eura zbog nesklada u imovinskoj karici, dok je ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu izrečena samo opomena, kazali su u utorak iz Povjerenstva za odlučivanje u sukobu interesa. U oba slučaja utvrđeni su neskladi u imovinskom karticama, a sankcije su izrečene zbog povrede članka 10., 11. i 12. Zakona o sprečavanju sukoba interesa.

Bivšem ministru zdravstva Viliju Berošu izrečena je novčana sankcija u visini od 530 eura. Beroš je razriješen ministarske dužnosti 15. studenoga prošle godine, nakon što je u akciji Uskoka uhićen u aferi "Mikroskopi" pod sumnjom za korupciju. Početkom studenoga ove godine počeo je raditi u KBC-u Sestre milosrdnice na čiji se natječaj javio dok je koristio dužnosničku povlasticu 6+6.

Povjerenstvo je ministru Radovanu Fuchsu izreklo samo opomenu, s obzirom na to da se radi o manjem neskladu i da dosad nije bio kažnjavan, rekli su iz Povjerenstva.

Povjerenstvo je donijelo odluke i u slučajevima dvojice župana. Župan Međimurske županije Matija Posavec dobio je opomenu, također zbog nesklada u imovinskoj kartici, dok je zadarskom županu Josipu Bilaveru, zbog nesklada u rubrici plaća i druga primanja, izrečena novčana kazna od 600 eura.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!