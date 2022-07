Potvrđena zaraza antraksom: Uginulo 58 goveda, oboljela jedna osoba

Da je riječ o antraksu potvrdila je danas novinarima dr. Tonka Jozić Novinc, voditeljica Odjela infektologije sisačke Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“. Ona je, govoreći o stanju zaprimljenog pacijenta sa sumnjom na kožni antraks, rekla kako im je neposredno prije izjave potvrđeno s Veterinarskog fakulteta da je u uzorcima lešina uginulih goveda dopunskom analizom utvrđena prisutnost bakterije antraksa Bacillus anthracis.

„Primili smo prijepodne pacijenta, radi se o mladom muškarcu koji je vlasnik poljoprivrednog imanja, bavi se uzgojem krava i konja i cijelo je vrijeme u doticaju sa stokom. Prije nekoliko tjedana počela mu je stoka ugibati, nekih 10 do 15 grla i naravno pozvana je Veterinarska služba koja je uzela jednu od lešina na analizu. Prvi preliminarni nalazi nisu potvrdili bakteriju antraksa kod stoke, no sada kada sam pregledala bolesnika, koji je jasna klinička slika bacila antraksa, stigla je vijest is Veterinarskog fakulteta da su dopunskim testovima potvrdili da se uistinu radi o antraksu. Kod našeg mladog bolesnika, koji je radio s takvim životinjama, također je jasna klinička slika kožnog antraksa. Simptomi su mu počeli sinoć, primijetio je male promjene po prstima, jutros su izbili crni prištići i odmah se javio u bolnicu. Klinički je sve jasno. Sada i ovaj dokaz s Veterinarskog fakulteta govori u prilog tome da je ovo dijagnoza antraks, no još ćemo morati pričekati laboratorijsku potvrdu, ali sve je potpuno jasno. On je dobrog stanja, nema ni temperaturu. Ovaj je oblik blaža bolest, dobio je terapiju, epidemiološki je obrađen i svi će dobiti profilaksu. Nadamo se da neće biti pogoršanja simptoma i potrebe hospitalizacije bolesnika ili nekog drugog. Ovaj pacijent je dobio terapiju i nema potrebe za hospitalizaciju.“ – rekla je dr. Tonka Jozić Novinc.