Potvrđena optužnica protiv 22 osobe koje su 89 starijih osoba prevarili za milijun eura

Optužnica protiv skupine od 22 optuženika, predvođenih Romanom Beganovićem koje USKOK tereti da su prevarili 89 starijih osoba za milijun eura, potvrđena je na zagrebačkom Županijskom sudu. Odlučilo je tako optužno vijeće, nakon što je još lani u travnju odbilo prijedloga obrana za izdvajanjem nekih dokaza kao nezakonitih. Tu odluku optužnog vijeća kasnije je potvrdio i Visoki kazneni sud (VKS), koji je odbio žalbe obrana. U međuvremenu, neki su optuženici izrazili želju da priznaju krivnju i nagode se s USKOK-om, no od tih pregovora očito na koncu nije bilo ništa pa je optužnica podignuta u studenom 2023. postala pravomoćna.

USKOK tereti Beganovića da je ostale organizirao u zločinačko udruženje koje je djelovalo od rujna do studenoga 2022.. Prema optužnici, Beganović je organizirao ostale optuženike, osnovao neku vrstu call centra iz kojeg su onda optuženici zvali starije osobe. Lažno su im se predstavljali kao policajci te su im tvrdili kako istražuju djelatnike banke zbog sumnje da su u opticaj stavili lažne novčanice. Potom bi optuženici starijim osobama kazali kako "policajci" moraju provjeriti imaju li oni kod sebe ili na računu te lažne novčanice. Lažno su tvrdili da krivotvoreni novac u FINI mogu zamijeniti za pravi, te da to mogu činiti uz pomoć potvrde koju su im ispisali. Osim toga optuženici su im lažno tvrdili i da će im osigurati zlatni nakit kojeg su starije osobe posjedovale. Ništa ne sumnjajući, žrtve bi "policajcima" koji bi im došli na vrata predavali novac i nakit, a kada bi shvatili da su prevareni, bilo bi kasno. Milijun eura koji su po optužnici Beganović i ostali tako na prevaru uzeli, među sobom su podijelili. Inače, svaki detalj te prevare bio je pomno osmišljen. Iz kućnog "call centra" prevaranti bi nazvali svoju žrtvu, a razgovor bi tekao uvijek na isti način.

- Dobar dan, ovdje policijska službenica iz policijske postaje u Heinzlovoj. Jeste li primili poziv koji smo vam poslali? - upitao bi netko tko bi rekao i ime navodnog policijskog službenika ili službenice. - Nisam - odgovorila bi pomalo zbunjena starija osoba s druge strane linije.

- Čujte, stvar je u tome da bi vi morali doći u banku. Otkrili smo dvije službenice banke koje su preko računa na koji vi primate mirovinu slali novac u Kinu i Indoneziju. A zatim su na vaš račun uplatile oprani novac. One su prošli tjedan uhićene i sumnja se da su oštetile 77 građana za gotovo milijun kuna. Pa bi mi sada trebali prekontrolirati vaše novčanice jer sumnjamo da su krivotvorene. Možete nam čitati serijske brojeve? - upitala bi lažna policajka.

Zbunjena žrtva bi ponekad sama, a ponekad uz pomoć člana obitelji poslušala što joj se govori, jer ne bi imala razloga za sumnju. Sve je izgledalo istinito. Prevara je bila toliko sofisticirana, da bi se po potrebi u tu konverzaciju uključivali i drugi "policajci". A onda bi u nekom trenutku uslijedila i ponuda koja je uključivala prikrivenu prijetnju.

- Neke od novčanica su krivotvorene nesumnjivo i moraju se zamijeniti. Stoga vam mi iz policije moramo izdati potvrdu kojom će te ih zamijeniti u Fini. Ako to ne napravite, prijeti vam kazna od tri do šest mjeseci zatvora. Stoga će vam potvrdu donijeti moj kolega, koji će te novčanice fotografirati kako bi poslužile u postupku protiv uhićenih bankarica - govorila bi dalje "policajka".

Na koncu bi neki "policajac" došao na vrata žrtve te bi fizički preuzeo novac. Nekad bi preuzeo i zlatni nakit, jer su se i osumnjičenici i za to raspitivali. Koliko je "detaljno" operacija varanja starijih ljudi bili planirana, svjedoči i to što su se Beganović i ostali koristili tzv. radnim mobitelima na kojima su često mijenjali SIM kartice, a mobitele su koristili samo za jednokratne pozive. No nisu znali da ih policija tajno prati i prisluškuje, a tajno snimljena komunikacija pokazuje i da je ponekad znalo doći do problema među osumnjičenicima, oko podijele plijena, ta da su neki do njih lako zarađeni novac koristili i za kockanje. Sve to dovodilo je i do sukoba, koji su znali ponekad završiti i fizičkim nasiljem u situacijama kada netko nije pomno pazio što mu je Beganović naredio. Jednom prigodom su optuženici odustali od "posla", jer je njihovoj žrtvi pozlilo, pa su se pobojali da bi mogla umrijeti, što bi im, kako su pojašnjavali sebi u međusobnim razgovorima, njima na vrata dovelo policiju. Pravu. A koliko su bili bešćutni u tome što su radili, svjedoči i jedan Beganovićev tajno snimljeni razgovor u kojem on nekome kaže:

- Ako smo ekipa, nemoj me za....Nismo mi p.... Boli me k.... za 200.000, 300.000 eura. Ako smo ekipa, ekipa smo...