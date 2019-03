'Potrošnja primarne energije u RH dvostruko je veća nego proizvodnja'

U organizaciji Akademske zajednice "Ante Starčević" HDZ-a Grada Zagreba održan je panel dvorani Knjižnice Bogdana Ogrizovića.

Na panelu su izlagali akademik Mirko Zelić, profesor istraživač i znanstvenik, dr. sc. Zoran Čogelja iz INA kompanije, doc. dr.sc. Vladislav Brkić iz Zavoda za naftno - inženjerstvo Rudarsko - geološko - naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Mladen Zeljko iz Instituta "Hrvoje Požar".

Panel raspravu je organizirala i vodila u ime Akademske zajednice "Ante Starčević" HDZ-a Grada Zagreba predsjednica dr. sc. Dubravka Brezak Stamać.

Uvodno izlaganje je imao akademik Zelić koji je istaknuo da je potrošnja primarne energije u RH dvostruko veća nego proizvodnja.

Zaključeno je da će u narednih 10 godina biti još nepovoljnija situacija i može doseći energetsku ovisnost i do 90%, budući da su neka naša naftna i plinska polja stara preko 40 godina. U Republici Hrvatskoj je u izradi energetska strategija do 2035. s projekcijama do 2050. godine. Prirodni plin (ali i biometan i vodik) imat će značajne udjele u zadovoljavanju energetskih potreba.

– Legitimni hrvatski razvoj gospodarstva jest gospodarski rast i razvoj i konkurentnost gospodarstva uz najniže moguće troškove energije. Važno je naglasiti da je potrošnja primarne energije u Republici Hrvatskoj dvostruko veća, nego što je proizvodnja, a u slijedećih desetak godina odnos će biti još nepovoljniji i može doseći energetsku ovisnost o uvoznim energentima i do 90%, budući da su neka naša glavna naftna i plinska polja stara preko 40 godina – rekao je akademik Zelić.

Istaknuto je također da 21. stoljeće u globalu obilježava dekarbonizaciju energije. Na početku stoljeća 90 % primarne energije dobivalo se iz fosilnih energenata, a očekivanja su da će se na kraju ovog stoljeća 50 % energetskih potreba u svijetu zadovoljavati iz obnovljivih izvora energije (OIE). Do 2050. godine europska energetska strategija ima kvantificirane energetske ciljeve. U Republici Hrvatskoj je u izradi energetske strategija s ciljevima do 2035. godine i projekcijama do 2050. godine. Do istog strateškog obzora nafta, a osobito prirodni plin (ali i biometan i vodik), imat će značajne udjele u zadovoljavanju energetskih potreba.