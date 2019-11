Potres kod Čitluka, osjetio se u Dalmaciji

Umjereni potres magnitude 3,9 stupnjeva po Richteru s epicentrom nedaleko od Čitluka osjetio se u utorak prijepodne u Hercegovini i Dalmaciji, objavile su seizmološke službe Federacije BiH i Hrvatske.

Potres je zabilježen u 9.56 sati na dubini od deset kilometara, šest kilometara južno od Čitluka. Intenzitet u epicentru je bio V. stupnja Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice

M3.9 #earthquake (#zemljotres) strikes 21 km SW of #Mostar (Bosnia & Herzegovina) 38 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/4ae7oxBR6j