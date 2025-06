Potpredsjednik SAD-a revolverom je ubio ministra financija i označio kraj jedne ere

Revolveraški dvoboj kod O. K. Corrala opisivan je u stotinama knjiga i filmova i nema mu ravnog, barem ne po popularnosti. Okršaj između Wild Billa Hickoka i Davisa Tutta u Missouriju često se navodi kao prvi klasični revolveraški dvoboj s pravilima – dva čovjeka stoje jedan nasuprot drugome na udaljenosti i čekaju znak nakon kojeg mogu pucati. Baš on postao je predložak za dvoboje u vesternima. Još nekolicina takvih obračuna ušla je u legendu, a njihovi sudionici, poput Jesseja Jamesa ili Billyja Kidda, i danas uživaju mitski status u američkoj, a samim time i svjetskoj kulturi. Dvoboji su to koji su se u razdoblju tzv. Divljeg zapada odvijali uglavnom kako bi se obranila osobna čast, a na to su njihovi sudionici bili primorani zbog niske razine institucionalne kontrole.