Evo koliko bi se Hrvata cijepilo i koje bi cjepivo birali

Biste li se cijepili, s čijim cjepivom, i koja regija u Hrvatskoj je zainteresiranija za cijepljenje? Neka su od pitanja o cijepljenju u istraživanju Promocije plus za RTL na koje je odgovaralo 1300 ispitanika.

Gotovo polovina ispitanika (47,4 %) cijepila bi se čim dobiju priliku. Njih još 13,6 % reklo je da bi se cijepilo, ali tek nakon što vide kakve će biti posljedice kod drugih ljudi. Otprilike četvrtina ispitanika (28,0 %) ne planira se cijepiti. Njih 11,0 % još je neopredijeljeno.

Usporedimo li posljednja 3 mjeseca - postotak onih koji bi se cijepili je u porastu (s 52 na 61 posto). U odnosu na prosinac prošle godine manje je onih koji se ne bi cijepili, kao i neodlučnih.

Ako odgovore ispitanika gledamo prema stranačkim preferencijama, zanimljivo je da su svi oni koji su se izjasnili kao glasači Hrvatske stranke umirovljenika rekli da bi se cijepili čim prije. Glasači dviju najvećih stranaka stoje ovako: 59 posto glasača HDZ-a cijepilo bi se čim prije, kod SDP-a taj je postotak na 55,6 %. Na samom dnu liste, s najmanjim postotkom su glasači Mosta i Domovinskog pokreta.

Muškarci i žene podjednaki su u želji za cijepljenjem čim to bude moguće – 49,5 % od svih ispitanih muškaraca i 45,6 % od svih ispitanih žena. Gledano po dobnim skupinama, očekivano, s godinama života raste i broj onih koji bi se cijepili (više od 58 % onih starijih od 61 godine).

Trećina ispitanika misli da se treba okrenuti i ruskom i kineskom cjepivu

Gledamo po regijama: središnja i gorska Hrvatska te Slavonija imaju najmanje zainteresiranih za cijepljenje. Ostale regije zainteresirane su podjednako, a najzainteresiraniji su na sjeverozapadu zemlje (gotovo 55 %).

S obzirom na to da isporuka do sada odobrenih cjepiva kasni, trećina ispitanika misli da se treba okrenuti i ruskom i kineskom cjepivu. Petina misli da to treba biti samo rusko cjepivo, a tek 2,5 % ispitanika se slaže da to treba biti baš kinesko cjepivo. Četvrtina ispitanika ne bi se opredijelila ni za kinesko ni za rusko, a petina uopće ne zna ili se ne može odlučiti.

U slučaju da u Europskoj uniji uz postojeće bude odobreno i rusko i kinesko cjepivo, evo koje bi odabrali ispitanici ovog istraživanja. Najveći broj zadržao bi se na dosad poznatim, zapadnim cjepivima. Sputnika bi odabralo 26,3 % ljudi, a kinesko manje od 5 % ispitanika. Odgovarajući na ovo pitanje petina je rekla da se uopće ne bi cijepila, a njih 17 % ne zna ili ne želi odgovoriti

Istraživanje je provedeno između 2. i 5. veljače 2021. među 1300 građana iz cijele Hrvatske. Standardna greška uzorka iznosi +/- 2,7 posto uz razinu pouzdanosti od 95 posto.