Portugalac dočekuje gosta iz Ukrajine kao budućeg člana EU, što je tretman kakav je RH mogla dobiti samo zabunom i Sanaderovim trikom

03.11.2025. u 13:06

Sve su to lijepe geste prema Ukrajini koja se brani od agresije, ali ipak samo geste

Dočekavši kao domaćin ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na summitu u zgradi Europa u Bruxellesu prošloga tjedna, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa pozdravio je "dragog Volodimira" kao predstavnika "buduće članice Europske unije". Hrvatska je o takvom tretmanu svojedobno mogla samo sanjati. Preciznije, Hrvatska je takav tretman mogla dobiti samo od osoblja u zračnoj luci, ako bi se dogodila neka zabuna, i ako bi tadašnji premijer Ivo Sanader bio posebno raspoložen za optimističnu interpretaciju – ili laganu medijsku manipulaciju – ispričanu obično u intervjuu s nekim od svojih novinarskih sparing-partnera.

