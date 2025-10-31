Porezna uprava objavila najnoviju listu poreznih dužnika, evo tko duguje najviše novca državi

Porezna uprava objavila je najnoviju listu poreznih dužnika, a nju predvode tvrtke u vlasništvu Gordane Dobrijević. Riječ je o tvrtkama D.M.G.S. TRADE DESK j.d.o.o. i Ma.Di. trading & consulting d.o.o. čiji je porezni dug oko 70,5 milijuna eura.

- U odnosu na tvrtke D.M.G.S. Trade Desk j.d.o.o. i Ma.Di.trading consulting d.o.o. od strane Porezne uprave provedene su dodatne mjere radi provjere mogućih elemenata skrivanja imovine i izbjegavanja plaćanja poreznog duga – navodi se u napomeni Porezne uprave. Kako piše Jutarnji list, tvrtke Gordane Dobrijević proljetos su na riječkom Trgovačkom sudu poslane u stečaj zbog dugotrajne blokade računa, pa je pitanje kada će se i koliko država od nje naplatiti. Inače, riječ je o dugu D.M.G.S. Trade Desk j.d.o.o.-a i Ma.Di.trading consulting d.o.o.-a za trošarine i carine. U pripadajućoj odluci riječkog suda o otvaranju stečaja u D.M.G.S. Trade Desk j.d.o.o.-u navodi se kako je u tijeku upravni postupak u kojem tvrtka pokušava osporiti postojanje duga za trošarine i carine.

Treća na listi je tvrtka TVORNICA DUHANA UDBINA d. o. o. u stečaju koja državi duguje 23,6 milijuna eura, a slijedi DAMEX GRADNJA D.O.O. u stečaju koja duguje 11,45 milijuna eura.

Na listi fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost najveći dug ima Andrej Peras iz Varaždina koji državi duguje 20,39 milijuna eura, Krunoslav Katalenić iz Presečna dužan je tek 650 eura manje, a treći n a listi najvećih dužnika je Mirko Rapaić iz Plana s dugom od 2,5 milijuna eura.

Treću grupu dužnika čine građani, a na njoj je prva Gordana Dobrijević s dugom od 69,9 milijuna eura. Druga na toj listi je Mara Dobrijević koja duguje 39,8 milijuna eura. Treći na listi je Pasquale Fernicola koji se vodi kao direktor jedne od tvrtki Gordane Dobijević, a on je dužan 30 milijuna eura.