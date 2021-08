Porast zaraženih u Sinju nakon Alke i Gospe. Bulj: Ponašao sam se jednako kao i Vlada

Broj zaraženih nam raste u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, pa tako i na području grada Sinja. Nemamo egzaktne pokazatelje koji bi te trendove povezivali sa Sinjskom alkom ili s proslavom Velike Gospe. No, svako veliko okupljanje događaj je koji nosi rizike. To smo upozoravali od početka, a ovaj porast inficiranih zadnjih dana nije karakterističan samo za Sinj već i cijelu županiju. Iskoristio bih prigodu i pohvalio gvardijana Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske fra Antu Čovu koji je otkazao procesiju i organizirao čak 27 misa u dva dana kako bi se smanjile gužve – izjavio je Damir Gabrić, načelnik Stožera Civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije kojega smo pitali povezuje li se povećan broj zaraženih s područja Sinja posljednjih dana s Alkom i proslavom Velike Gospe.

Naime, od 131 zaražene osobe, koliko ih je danas registrirano na području Županije iz Sinja su 24, dan prije bilo ih je 18 od 136, a u srijedu 24 od 130. Početkom ovoga tjedna, svi su ti brojevi bili znatno niži, u županiji je bilo dnevno manje od stotinu novozaraženih, a u Sinju su dnevne brojke bile jednocifrene.

– Trend povećanja brojeva već neko je vrijeme karakterističan za čitavu našu županiju u kojoj umjesto uobičajenih 200.000 stanovnika, danas imamo oko 750.000 ljudi. Zato moram ponovno upozoriti na pridržavanje mjera te pozvati sugrađane da ih se što više cijepi. Turistička sezona je izvrsna, ne dopustimo da bude naprasno prekinuta – izjavio je Damir Gabrić.

Miro Bulj, gradonačelnik Sinja, kaže da se on ponašao jednako kao i Vlada.

– Vlada je pozivala turiste u Hrvatsku. Hvale se s milijun i pol ljudi, a ja sam ih kao gradonačelnik Sinja pozivao u Sinj. Mi smo se pridržavali mjera, iako se nisam s njima slagao, dok je ministar Beroš istodobno govorio “nemojte doći u Sinj”. Imam pitanje za njega: Je li Sinj kriv za povećanje broja zaraženih u Zagrebu, čemu također svjedočimo? Ili u Španjolskoj? – kaže Miro Bulj.

Upućuje na to da je broj zaraženih, primjerice, u Kaštelima sve vrijeme bio veći nego u Sinju, ali to medije nije zanimalo. On kaže da je u vrijeme pandemije, kada smo otvoreni turistima, povećanje broja zaraženih očekivano, ali ponavlja kako mjere nisu dobre.

– Budimo iskreni, ako je problem okupljanje većeg broja ljudi u Sinju, onda su problem upravo te mjere koje su propisane. Na trkalištu je bilo 2500 ljudi, koliko je Stožer dopustio, oko trkališta još 10.000. Isto tako, u ponoć su zatvarani ugostiteljski objekti, a onda su se na tisuće mladih, najviše hodočasnika, okupljali u gradskom parku. Jedan dio njih je sjedao u auto i odlazilo preko bosansko-hercegovačke granice u provod u klubove u Livno, Duvno i ostala mjesta gdje nikakvih ograničenja i mjera nema. Onda su se alkoholizirani vraćali i bili veća opasnost na cesti od korone – poručio je Miro Bulj.

