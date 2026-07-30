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PILOT PROJEKT

Prvi biosolarni krov na Knjižnici u Karlovcu

storyeditor/2026-07-29/knjiznica-3.jpg
Foto: Grad Karlovac
1/4
Autor
Snježana Bičak
30.07.2026.
u 08:23
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Riječ je o pilot-projektu nositelj kojeg je REGEA, a kojim će se testirati tehnička rješenja sustava

Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" u Karlovcu u iduća tri mjeseca dobit će novi, biosolarni krov, koji se upravo postavlja. To je prvi takav krov na javnoj ustanovi u Hrvatskoj. – Najbolju praksu najrazvijenijih zemalja članica EU primjenjujemo u Hrvatskoj. Biosolarni krov omogućit će smanjenje toplinskog opterećenja Knjižnice, vlastitu proizvodnju električne energije, a s obzirom na to da će pokriti 18 posto potreba Knjižnice, doprinijet ćemo bioraznolikosti u Karlovcu, koji je po mnogo čemu već sada predvodnik zelenih, naprednih i uspješnih projekata i s kojim REGEA surađuje gotovo 18 godina, od svojeg osnivanja. Ovim projektom pokazujemo najbolju praksu, kako treba planirati zgrade, bilo nove, bilo obnovljene.

Siguran sam da ćemo puno ovakvih zgrada i ovakvih krovova u Karlovcu, ali i širom Hrvatske, vidjeti u bližoj budućnosti – kazao je Julije Domac, ravnatelj REGEA-e. Na krovu zgrade bit će posađen sukulent. Vrijednost radova gradnje biosolarnog krova s PDV-om je 53.736 eura, od čega EU sufinancira 42.989. Gradnja biosolarnog krova dio je projekta INFIRE iz programa INTERREG EURO-MED 2021. – 2027. godina

– Projekt provodi devet projektnih partnera s područja Mediterana. Nositelj projekta je REGEA, a Grad Karlovac je zadužen za implementaciju pilot-projekta kojim će se testirati tehnička rješenja za integraciju solarnih i zelenih krovova na javnoj infrastrukturi: na našoj Knjižnici ćemo postaviti biosolarni krov koji bi trebao ponuditi rješenja kako povećati biološku raznolikost, smanjiti toplinske otoke i povećati energetsku učinkovitost – naglasio je Robert Vodopić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU. Gradonačelnik Damir Mandić kazao je da je biosolarni krov na Knjižnici nastavak projekata koje Grad provodi još od 2018.

– Tada smo donijeli Strategiju pametnog grada pa u energetskom smislu implementiramo rješenja koja će biti zeleno održiva te kontrolirati i smanjivati troškove energije. Nama ovo nisu samo pilot-projekti, na njima učimo i za buduće projekte, pogotovo u gradnji primjenjujemo ta znanja – kazao je D. Mandić. 
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Ključne riječi
krov Karlovac Ivan Goran Kovačić knjižnica

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