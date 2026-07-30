Maloljetnik iz Splita slao prijetnje bombama školama, policiji i medijima: Optužen za terorizam

Zbog slanja prijetećih poruka elektroničkom poštom da će uporabiti eksploziv i izazivanja straha u Splitsko-dalmatinskoj županiji, maloljetnik iz Splita optužen je za terorizam, izvijestili su u srijedu iz Županijskog državnog odvjetništva. Napomenuli su da se prema počinitelju primjenjuju zakonske odredbe za mladež.

Maloljetnom počinitelju stavlja na teret da je 23. i 24. travnja, u nakani izazivanja straha među stanovništvom na području Splitsko-dalmatinske županije, putem elektroničkih uređaja poslao na adrese elektroničke pošte policijskih postaja, srednje škole i medija, e-mail poruke u kojima iznosi prijeteći sadržaj o uporabi eksploziva i time ugrožavanja života drugih osoba i oštećenja javnih objekata.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, nakon provedenog pripremnog postupka prema maloljetnom (2010.) hrvatskom državljaninu zbog kaznenog djela terorizma, podnijelo Vijeću za mladež splitskog Županijskog suda prijedlog za izricanje maloljetničke sankcije sukladno odredbama Zakona o sudovima za mladež.

ŽDO je predložilo da se prema maloljetnom počinitelju produlji privremena mjera stavljanja pod nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad, radi pružanja pomoći i zaštite, kao i mjera opreza zabrane pristupa internetu, sukladno relevantnim odredbama Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež.