Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MEĐUGORJE
#DINAMO
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SIJAO STRAH

Maloljetnik iz Splita slao prijetnje bombama školama, policiji i medijima: Optužen za terorizam

Zagreb: Policija ispred Gradskog poglavarstva zbog dojave o eksplozivnoj napravi
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Pejo Gašparević
30.07.2026.
u 00:25
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Maloljetnom počinitelju stavlja na teret da je 23. i 24. travnja, u nakani izazivanja straha među stanovništvom na području Splitsko-dalmatinske županije, putem elektroničkih uređaja poslao na adrese elektroničke pošte policijskih postaja, srednje škole i medija, e-mail poruke u kojima iznosi prijeteći sadržaj o uporabi eksploziva i time ugrožavanja života drugih osoba i oštećenja javnih objekata.

Zbog slanja prijetećih poruka elektroničkom poštom da će uporabiti eksploziv i izazivanja straha u Splitsko-dalmatinskoj županiji, maloljetnik iz Splita optužen je za terorizam, izvijestili su u srijedu iz Županijskog državnog odvjetništva. Napomenuli su da se prema počinitelju primjenjuju zakonske odredbe za mladež.

Maloljetnom počinitelju stavlja na teret da je 23. i 24. travnja, u nakani izazivanja straha među stanovništvom na području Splitsko-dalmatinske županije, putem elektroničkih uređaja poslao na adrese elektroničke pošte policijskih postaja, srednje škole i medija, e-mail poruke u kojima iznosi prijeteći sadržaj o uporabi eksploziva i time ugrožavanja života drugih osoba i oštećenja javnih objekata.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, nakon provedenog pripremnog postupka prema maloljetnom (2010.) hrvatskom državljaninu zbog kaznenog djela terorizma, podnijelo Vijeću za mladež splitskog Županijskog suda prijedlog za izricanje maloljetničke sankcije sukladno odredbama Zakona o sudovima za mladež.

ŽDO je predložilo da se prema maloljetnom počinitelju produlji privremena mjera stavljanja pod nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad, radi pružanja pomoći i zaštite, kao i mjera opreza zabrane pristupa internetu, sukladno relevantnim odredbama Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež.

FOTO Noć za pamćenje u Veloj Luci: Pogledajte prekrasnu atmosferu koncerta u čast Oliveru
Zagreb: Policija ispred Gradskog poglavarstva zbog dojave o eksplozivnoj napravi
1/60
Ključne riječi
prijetnja bombom prijetnje terorizam

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!