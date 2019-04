Ponoćni dogovor EU i Therese May: Brexit se odgađa do 31. listopada ove godine!

Brexit se odgađa i to do 31. listopada ove godine! Dogovor je to između Europske unije i britanske premijerke Therese May postignut iza ponoći na izvanrednom summitu lidera Europske unije u Bruxellesu. U lipnju će se održati provjera procesa odgode.

Uoči početka sinoćnjeg izvanrednog summita lidera Europske unije na temu Brexita, predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk apelirao je na lidere da ne ponize Britance i njihovu premijerku Theresu May.

EU27 has agreed an extension of Art. 50. I will now meet PM @theresa_may for the UK government's agreement. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) April 10, 2019

No, premijerkin zahtjev za kratkom odgodom Brexita do 30. lipnja nije uslišana, a tijekom večeri je izgledalo da bi odgoda mogla biti i puno dolja, sve do proljeća 2020. godine. A to bi bilo upravo u vrijeme kada će Hrvatska predsjedati Vijećem Europske unije… Na kraju je dogovoreno rješenje "srednje" odgode - do kraja listopada.

- Kako god bilo, ta tema će biti na stolu i u vrijeme našeg predsjedanja: ako ne bude riječ o izlasku bit će o budućim odnosima - odgovorio je, ulazeći na summit, premijer Andrej Plenković na naše pitanje hoće li Hrvatska kao predsjedavajuća država članica EU ispratiti Ujedinjenu Kraljevinu.

Summit je jasno je govorio o tome da će Velika Britanija morati provesti redovne izbore za novi saziv Europskog parlamenta ako 23. svibnja i dalje bude članica EU, odnosno ako do 22. svibnja ne ratificira ispregovarani sporazum o povlačenju. Ako u takvoj situaciji ne ispuni obvezu provođenja izbora za Europski parlament, Britanci će automatski izaći iz Europske unije 1. lipnja.

U pozivnom pismu koje je uputio premijerima i predsjednicima koji sudjeluju u radu Europskog vijeća, Donald Tusk je naveo da je mala vjerojatnost da britanski parlament može do kraja lipnja izglasati sporazum koji je već triput odbio prihvatiti. Zato Tusk predlaže dulju odgodu Brexita, s mogućnošću da “Ujedinjena Kraljevina bude slobodna izaći kad god bude spremna”.

- Neki od vas izrazili su zabrinutost da će kontinuirana prisutnost UK-a kao države članice EU na izlasku stvoriti rizik za funkcioniranje EU u trenucima kad 27 država članica trebaju donijeti ključne odluke o svojoj budućnosti - piše Tusk u pozivnom pismu premijerima i predsjednicima.

- Koji god smjer odabrali, ne smijemo se voditi negativnim emocijama. Moramo tretirati Ujedinjenu Kraljevinu s najvišim poštovanjem, s obzirom da želimo ostati prijatelji i bliski partneri, te s obzirom da se tek moramo složiti o budućim odnosima. Nijedna strana se ne bi smjela osjećati poniženo u bilo kojoj fazi ovog teškog procesa - dodao je Tusk.

Osim točnog datuma nove odgode Brexita, najveća rasprava na sinoćnjem summitu očekivala se o još jednom detalju: kako osigurati da se Velika Britanija ponaša konstruktivno u tom razdoblju odgode Brexita, odnosno da se ne osvećuje Europskoj uniji, od koje se rastaje, tako što će usporavati ili blokirati važne odluke unutar EU. Jer, tijekom dodatnog produljenja procedure izlaska iz EU, Ujedinjena Kraljevina bi ostala država članica EU sa svim pravima i obvezama. Kako spriječiti da ne zloupotrebljava ta prava na štetu ostatka EU?

Nacrt zaključaka summita govorio je o obvezi “iskrene suradnje” i o očekivanjima od Britanaca da se ponašaju na način koji “odražava njihov položaj države članice u povlačenju”. Prema neslužbenim informacijama, francuski predsjednik Emmanuel Macron dolazio je na summit s idejom da se Ujedinjena Kraljevina odrekne prava veta u Europskoj uniji, odnosno da britanski predstavnici u EU ni na koji način ne opstruiraju odluke donesene na razini 27 država članica. A neke od tih odluka koje EU27 treba donijeti u sljedećih godinu dana su iznimno važne: izbor novog predsjednika Europske komisije i Europskog vijeća, novi višegodišnji financijski okvir EU za razdoblje 2021.-2027., reforma čitave EU… Jedna od ideja je da London više neće imati pravo nominirati europskog povjerenika u novi saziv Komisije.

U danima uoči summita stekao se dojam da je Njemačka ta koja nipošto ne želi dozvoliti da se Brexit dogodi bez sporazuma, u kaosu, pa zagovara produljenje procedure izlaska, odnosno novu odgodu Brexita. A Francuska je ta koja je najviše spremna pustiti Britance da izađu iz EU bez sporazuma, kad već nisu u toliko raznih pokušaja uspjeli stvoriti većinu u parlamentu za prihvaćanje sporazuma o povlačenju koji je ispregovarala premijerka May. Drugim riječima, Merkel tu igra ulogu dobrog policajca, a Macron lošeg policajca.

- Imamo samo 59 sati da spriječimo kaotičan britanski izlazak iz EU. Taj scenarij neurednog Brexita nije u našem interesu - rekla je kancelarka jučer u obraćanju Bundestagu, uoči puta u Bruxelles. Francuski predsjednik ušao je na summit uz suprotnu poruku:

- Imamo pred sobom europsku renesansu koju moramo predvoditi i Brexit nas ne bi smio kočiti u tome. Sada je vrijeme odluke. Već smo dovoljno vremena posvetili UK-u. Ništa još nije odlučeno, posebno ne ideja o dugoj odgodi Brexita. Ta mogućnost mora biti posebno opravdana. Ništa još nije odlučeno - rekao je Macron.

