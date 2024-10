Pomoćnik glavnog tajnika NATO-a: 'Za nas postoji jasna crvena linija'

Javier Colomina, pomoćnik glavnog tajnika NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku, govorio je za N1 o misiji NSATU te može li doći do situacije u kojoj bi hrvatski vojnici mogli otići na teritorij Ukrajine. NSATU je, kako je kazao, misija koja podržava, pomaže, trenira i koordinira borbenu opremu, a to se radi iz različitih središta.

- Sva središta su izvan Ukrajine. Za nas postoji jasna crvena linija, a to je da NATO neće biti dio sukoba. I zato se naše prisustvo, naša pomoć, naša suradnja s Ukrajinom uvijek odvija izvan teritorija Ukrajine. Naravno, tamo imamo neku vrstu ambasade. To je predstavništvo NATO-a u Ukrajini, ali radi kao ambasada. Koordinira rad sa njihovim vlastima. Ali sva naša vojna pomoć, sva naša pomoć u obuci se uvijek obavlja izvan teritorija Ukrajine. To je jasna crvena linija za nas. Bili smo vrlo jasni od početka, a tako će biti i dalje - rekao je.

Uz to, poručio je kako je za Ukrajinu važno da svaki saveznik i partner doprinese podršci s obzirom na to da su trenutno u teškoj situaciji na bojnom polju. - Moramo nastaviti podržavati Ukrajinu koliko god možemo. Mi saveznici i partneri, i općenito, svaki drugi akter na međunarodnoj sceni. Onda je, naravno, interna odluka kako ćete podržati Ukrajinu. Postoje različiti načini, a jedan od njih je doprinos NSATU misiji. Jedino što mogu reći je da je NSATU za nas bila velika odluka donesena u Washingtonu. Upravo sada se ispunjavaju svi uvjeti da bi misija bila funkcionalna. To bi se trebalo dogoditi krajem ove godine, dakle, za samo par mjeseci. Ide nam dobro i nastavit ćemo poticati naše saveznike, naše partnere, naše prijatelje da podrže Ukrajinu koliko god je to moguće - ističe Colomina za N1.