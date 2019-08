Poljska traži 850 milijardi eura odštete od Njemačke

Poljska će 1. rujna, na 80. obljetnicu invazije nacističke Njemačke na tu zemlju, obljetnicu kojoj će u prvonapadnutom poljskom gradu Wielunu nazočiti i njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier, objaviti izračun prema kojemu od današnje Njemačke traži nadoknadu ratne štete u visini 850 milijardi eura. Javlja to njemački list Die Welt pozivajući se na još neobjavljeno izvješće koje je pripremilo posebno formirano povjerenstvo poljskog parlamenta.

Šest milijuna Poljaka, od kojih su polovica bili Židovi, stradalo je u II. svjetskom ratu, što je 17 posto stanovništva Poljske. Prema podacima njemačkog ministarstva financija, Njemačka je drugim zemljama (među ostalima i Jugoslaviji) na ime ratne odštete isplatila oko 75 milijardi eura, što znači da bi poljski zahtjev bio deset puta veći od svega dosad plaćenog. Tek će se vidjeti, nakon službene objave poljskog izvješća i izračuna, kako će reagirati službeni Berlin, no ondje se, prema pisanju medija, izvlače na činjenicu da je Poljska 1953. odustala od daljnjih potraživanja prema tadašnjoj Istočnoj Njemačkoj (Poljaci tvrde da to ne vrijedi jer su to morali učiniti pod pritiskom SSSR-a), dok je zapadna Njemačka platila nešto tijekom 1970-ih.

– Postoje zemlje koje su izgubile puno manje, a dobile puno više na ime ratne odštete. Je li to prihvatljivo – izjavio je poljski šef diplomacije Jacek Czaputowicz.

Grčki parlament je u travnju pokrenuo proceduru traženja oko 300 milijardi eura ratne odštete od Njemačke, ali njemačka je vlada odbila taj zahtjev.