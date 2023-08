Obavještajci: 'Rusi gomilaju nove snage'; U Kijevu odjeknule eksplozije

Veliki broj zatvorenika držanih u improviziranim pritvorskim centrima pod ruskom okupacijom u južnoj Ukrajini bili su mučeni i seksualno zlostavljani, navodi u srijedu tim međunarodnih stručnjaka u sažetku svojih najnovijih otkrića.

Video: Dronovi pogodili ukrajinski Harkiv

TIJEK DOGAĐAJA:

8:14 - U svom dnevnom obavještajnom izvješću o ratu, ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva tvrdi da je Rusija "vjerojatno počela formirati velike nove formacije kako bi dodala dubinu svojim kopnenim snagama".

Piše da je "od svoje invazije na Ukrajinu, Rusija uglavnom rasporedila mobilizirane rezerviste da popune uspostavljene formacije" i sugerira da "bez velikog novog vala obvezne mobilizacije, Rusija vjerojatno neće pronaći dovoljno novih vojnika da osigura čak i jednu novu vojsku .”

Rusija je nedavno povećala dobni raspon onih koji ispunjavaju uvjete za regrutaciju, iako je do danas rijetko slala regrute u bitku u Ukrajini.

