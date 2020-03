Pojavom koronavirusa pojavile su se i uobičajene teorije zavjere

Odmah čim je korona virus COVID-19 bio identificiran kao opasnost za zdravlje, suočili smo se i sa sasvim novom opasnošću koju nazivamo „infodemijiom“ – fenomenom kroz koji su trenutno i svugdje dostupne sve informacije ali i dezinformacije o korona virusu. Infodemiju ovih razmjera do sada nismo imali, no temeljna karakteristika ovog komunikacijskog fenomena je da su se odjednom stvorile stotine ako ne i tisuća izvora informacija, koje s pozicije autoriteta objašnjavaju što ovaj virus jest, kakvu prijetnju on predstavlja ali i kako se prema njemu postaviti.

Naravno, odmah su se pojavile i uobičajene teorije zavjere kao i pseudoznanstveni recepti i metode suzbijanja epidemije. Pa tako možemo čitati o tome da je korona virus pobjegao iz laboratorija u kojem je umjetno stvoren, pa sve do informacija o povećanim koncentracijama SO2 u zraku iznad Wuhana što je navodno indikacija spaljivanja biološkog materijala. Prirodno je i u ljudskoj naravi da zajedno s nekom općom prijetnjom putuju i informacije i dezinformacije, osobito one koje su dizajnirane (namjerno ili slučajno) da apeliraju na naše emocije a osobito strahove i duboku ljudsku potrebu da pronađemo red i racionalnost u kaotičnoj situaciji u kojoj se nešto ružno događa i korona virus tu nije nikakav izuzetak osobito stoga što je ovdje riječ o sasvim novoj i nepoznatoj znanstvenoj i medicinskoj situaciji. Problem je naravno i u tome što informacije danas mogu putovati neusporedivo brže i dalje nego virus, pa tako možemo gotovo u realnom vremenu promatrati što se događa u udaljenom Wuhanu, Australiji ali i u nama ne tako dalekim dijelovima sjeverne Italije.

Naravno da zdravstveni djelatnici i građanstvo mora biti upoznato s prijetnjama prema javnom zdravlju, no iznimno je bitno da u trenucima kada se bolest počinje širiti da svi u lancu imaju na raspolaganju ispravne informacije koje će pomoći u suzbijanju širenja epidemije, ili u situacijama kada suzbijanje više nije moguće, o nužnim koracima koje je potrebno napraviti da bi usporili širenje. Razinu straha i ponekad panike prečesto šire i sami zdravstveni djelatnici i mediji koji neodmjerenim i nekritičkim pristupom šire slike ili video koji ne pomaže u kvalitetnom i balansiranom informiranju – primjerice dok s jedne strane argumentirano i matematičkom preciznošću objašnjavate razmjere opasnosti i širenja korona virusa koji doista ne odudara bitno od gripe, a istovremeno po naslovnicama i večernjim novostima emitiramo fotografije i video snimke pretjerane uporabe zaštitne odjeće u ophođenju s pacijentima.

Ono što nam treba jest i cjepivo protiv infekcije koja je obuzela društvene mreže, a to možemo napraviti i sami kritičkim promatranjem informacija i provjerom na službenim stranicama nacionalnih zdravstvenih institucija ili Svjetske zdravstvene organizacije.

